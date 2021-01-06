YENMAK Markası Yarım Asırlık Üretim Ağı İle 5 Kıta 90 Ülkeye İhracat Yapıyor - Son Dakika

YENMAK Markası Yarım Asırlık Üretim Ağı İle 5 Kıta 90 Ülkeye İhracat Yapıyor

06.01.2021 08:38
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YENMAK Markası Yarım Asırlık Üretim Ağı İle 5 Kıta 90 Ülkeye İhracat Yapıyor, System.String[]

1965 yılında Konya'da faaliyete başlayan Yenmak bugün geldiği noktada 90 farklı ülkeye ihracat yapıyor.

Kahvecioğlu ailesinin küçük bir işletme olarak başlattığı üretim ağı Konya sınırlarını aşarak önce ülke bazında ardından da dünyada kendinden söz ettirmeyi başarıyor. 55 yılı geride bırakan firma adına şirketin başında olan Erdoğan Kahvecioğlu önemli açıklamalarda bulundu. ''Konya sanayi bölgesinde gerçekleştirdiğimiz işlemlerden 90 ülkeye servis sağlayan bir üretim ağına erişebilmiş olduk. İlgili ürünlerin sevk edilmesi sırasında kendi finansal özgürlüğümüz ile beraber ülkemizin prestijini de önemsiyoruz. Bu durum, bizlere ülke çapında yüksek bir ticaret hacmi de sağlamıştır.'' diye belirten Kahvecioğlu en az 50 yıllık bir işleyiş planlarının hazır olduğunu ve sektörde sürekli gelişen bir ivme ile var olmaya devam edeceklerini açıkladı.Bugün dünyanın en iyi markalarından birisi olarak adını duyurmuş olan Yenmak için Kahvecioğlu sözlerini ''Sunulan kalite ve prestij açısından dünya üzerinde firmamızın adını geçebilecek bir başka şirket bulunmuyor. Bu şartlarda yalnız ülke sınırları ile kalmayıp dünya çapında da en kaliteli ürün skalasını elimizde bulunduruyoruz. Kaliteli hizmet anlayışını uygun fiyatlandırma tarifeleriyle de buluşturunca dünyanın en iyisi olabilmek içten bile olmuyor.'' şeklinde tamamladı.

Yenmak Dünya Çapında Bir Üretim Ve Dağıtım Ağına Sahip

Konya'da faaliyete başlayan Yenmak bugün Konya Organize Sanayi 1,2 ve3. Bölgelerde ses getiren birçok farklı işe imza atıyor. Firma tarafından üretilmekte olan motor parça ağı bugün ülke sınırlarını aşarak 5 kıtada 90 ülkeye ihraç ediliyor. Asıl hedefi sürekli istikrar olan firma sürdürmüş olduğu uluslararası faaliyetlerde bu hedefi baz alıyor. Sektörün en önemli markalarından birisi olarak sürekli yeni ve dev yatırımlarla üretim ağına destek veriyor. Güçlü ve yenilikçi üretim tesislerinde üretilen tüm ürünler güvenilir ve her biri firma tarafından yönetilen bir lojistik ağ ile dünyanın dört bir yanında yer alan bayi ve satış noktalarına ulaştırılıyor.

Dünyanın En Kaliteli Motor Yedek Parçaları Yenmak Tesislerinde Üretiliyor

Yenmak üretmiş olduğu tüm ürün çeşitliliği ile ülke sınırlarını aşarak artık dünyaya hükmeden bir marka haline geldi. Dünya standartlarında yapılan üretimler için dünyada bir eşi benzeri daha olmadığı biliniyor. Her zaman en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla müşterilerine sunmayı hedefleyen firma bundan dolayı uzun süreli müşteri ilişkilerine sahip. Motor yedek parçaları alanında dünyanın en kaliteli ürün skalası Yenmak tarafından üretiliyor. Bu kalite ve uygun fiyatlandırmalar sonucunda tüm dünya tarafından karşı konulamaz bir talebin muhatabı oluyor.

Güvenilir Müşteri İlişkileri Ağı

Yenmak için en önemli değerlerin başında müşteri memnuniyeti eğliyor. Firma müşteri seçimlerini yaparken ve mevcut müşteri ilişkilerini yönetirken uzun soluklu iş anlaşmalarına önem veriyor. 'Potansiyel ve halihazırda bulunan müşterilerimiz ile uzun soluklu iş anlaşmaları gerçekleştirebilmek için her daim yüksek efor harcıyor ve bu bağlamda tüm imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için en kaliteli hizmet birimlerinin uygun fiyatlandırma tarifeleri ile sunulmasına dikkat ediyor ve müşterilerimize tedarik edilen yedek parçaların A kalite olarak gönderilmesine özen gösteriyoruz. Yenmak Grup olarak belirli bir ticaret hacmi yakalamanın yanı sıra ülkemiz ve milletimiz adına da yararlı işler yapabilmeyi kendimize bir borç olarak görmekteyiz.' şeklinde açıklamalarda bulunan Kahvecioğlu uzun vadeli bir tiraj yakalayabilmek için özenli bir çalışmanın öneminden bahsediyor.

Çevreye Duyarlı Bir Firma Olmaya Özen Gösteriyor

Motor yedek parça üretim alanında dünyanın önde gelen markalarından birisi olan Yenmak tüm üretim sürecini Konya tesislerinde tamamlıyor. Dünya standartlarında bir üretim ve kontrol sürecine sahip olan firma aynı zamanda çevreyle dost bir işleyiş sergiliyor. Ağır sanayi üretimlerinde oluşan zararlı atıkla ve uçucu gazlar birçok firma tarafından göz ardı edilirken ülkesine ve doğasına önem veren Yenmak tarafından ciddiye alınıyor. Üretim tesislerinde üretilen her bir parça uzman bir ekip tarafından çevreyle dost olacak şekilde projelendiriliyor. Uluslararası Çevre Yönetim Sistemleri belgesine sahip olan firma hem üretilen ürünler için hem de oluşan atık maddeler için en yüksek hassasiyete sahip. Üretim kaynaklı oluşan tüm atık maddeler doğaya karışmadan ve canlılara zarar vermeden imha ediliyor. Doğaya ve çevreye duyduğu hassasiyeti ''Günümüzde yaşanmakta olan küresel ısınma ve çevresel risklerin en aza indirilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeşil enerji sistemlerinin kullanımının artırılmasına ve çevre dostu üretim ağının yaygınlaşmasına da firma olarak tam destek veriyoruz.'' sözleri ile açıklayan Kahvecioğlu çevre bilincinin her zaman önemli önceliklerinden biri olduğu mesajını veriyor.

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DOST Partisi, Organize, Konya, Advertorial Sondakika, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Advertorial Sondakika YENMAK Markası Yarım Asırlık Üretim Ağı İle 5 Kıta 90 Ülkeye İhracat Yapıyor - Son Dakika


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