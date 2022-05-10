Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası - Son Dakika
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Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası

10.05.2022 10:21
Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde 'Yer altındaki gizli Pamukkale' olarak bilinen Kaklık Mağarası, Pamukkale'deki gibi beyaz traverten oluşumlarıyla dikkat çekiyor.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde 'Yer altındaki gizli Pamukkale' olarak bilinen Kaklık Mağarası, Pamukkale'deki gibi beyaz traverten oluşumlarıyla dikkat çekiyor. Her yıl yaklaşık 45 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mağaraya yapılan tanıtımlarla ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

Beyaz travertenleriyle yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'nin bir benzeri de yer altında bulunuyor. Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'ndeki, 2002 yılında turizme açılan Kaklık Mağarası içindeki travertenler, Pamukkale'ye benzerliğiyle 'Yer altındaki gizli Pamukkale' olarak biliniyor. Kaklık Mağarası, içindeki beyaz travertenleriyle ilgi odağı oluyor. Ziyaretçilerin Pamukkale'nin ardından gezdiği yerler arasında olan mağara, ilgi topluyor. Mağaranın yanında, sazlıklar arasında yer altından kaynayarak çıkan, serbest veya kanallar içinde akan sular, yöre halkınca 'Kokar Hamam Pınarı' olarak anılıyor. Faylar boyunca ilerleyen, yüzlerce metre derinlikten yüzeye çıkan kükürtlü ve yoğun karbonatlı jeotermal suların, cilt hastalıklarının tedavisine iyi geldiği biliniyor.

OBRUK ŞEKİLLİMalı Dağı'nın kalsiyum karbonat bileşiminde traverten kayaçları içinde oluşan Kaklık Mağarası, yer altı sularını boşaltan aktif bir mağara durumundayken, tavanının çökmesiyle açığa çıktı. Bakıldığında şekil olarak obruk özelliği gösteren mağaranın içinde, büyük traverten kitlesini de sular oluşturuyor. Pamukkale'ye benzer travertenleriyle 'Yer altındaki gizli Pamukkale' olarak da bilinen Kaklık Mağarası'ndaki havuzlar, basamaklar halinde üst üste oluşurken, tavanı ise damla taşı, sarkıtlar ve dikitlerle süslü yapısıyla dikkat çekiyor. Her yıl yaklaşık 45 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kaklık Mağarası'na yapılan tanıtımlarla ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.'İLK KEZ GELDİM, HAYRAN KALDIM'Mağarayı gezen Mehmet Çetin, "Kaklık Mağarası'nı ailemle ilk kez ziyaret ediyorum. Bu kadar güzel bir yer olacağını beklemiyordum. Beklentilerimizin üzerinde bir yer burası, hayran kaldım. Gerçekten bu mağara gizli bir Pamukkale gibi" dedi.

Rıdvan Kurtuluş ise, " İstanbul'dan Pamukkale'ye tatil için geldik. Mağaranın adını komşumdan duymuştum. Mağarayı gezdiğimizde çok şaşırdım, daha önce böyle bir mağara görmedim. Pamukkale'yi de gezdim. Travertenler üzerinde yürüdük. Ancak Pamukkale'nin atmosferi başka, bu mağaranın atmosferi çok başka, yer altındaki gizli Pamukkale'yi de gördük" diye konuştu.


Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası
Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası
Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası
Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası
Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası
Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası
Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası
Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası
Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası
Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası
Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası
Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası
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UNESCO Dünya Kültür Mirası, Pamukkale, Kaklık, Honaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası - Son Dakika


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