Yere Yığıldı Rahatsızlığı Hastanede Ortaya Çıktı!

Artvin Amatör Ligi'nde Ardanuçspor ve Borçka Hudutspor karşılaşmasında bir oyuncu yere yığıldı.

Artvin Amatör Ligi'nde Ardanuçspor ve Borçka Hudutspor karşılaşmasında bir oyuncu yere yığıldı. Ardanuçspor'un 3-1 önde olduğu karşılaşmanın 81. dakikasında Gürkan Avcı bir anda yere düştü. Avcı 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Avcı Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası Avcı'ya astım teşhisi konulurken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Oyuncunun ziyaretine giden Artvin Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Sadettin Dağ, sezonun bu ilk maçı olduğunu belirterek, "Bir sporcumuz fenalık geçirerek yere yığıldı. Sporcumuzun astım rahatsızlığı varmış. Bunu kulübümüze bildirmedi. Sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.

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