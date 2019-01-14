Son Dakika Haberleri: Yere Yığıldı Rahatsızlığı Hastanede Ortaya Çıktı!

Yere Yığıldı Rahatsızlığı Hastanede Ortaya Çıktı!

9 dakika önce

Artvin Amatör Ligi'nde Ardanuçspor ve Borçka Hudutspor karşılaşmasında bir oyuncu yere yığıldı.

Yere Yığıldı Rahatsızlığı Hastanede Ortaya Çıktı!, System.String[]
Artvin Amatör Ligi'nde Ardanuçspor ve Borçka Hudutspor karşılaşmasında bir oyuncu yere yığıldı. Ardanuçspor'un 3-1 önde olduğu karşılaşmanın 81. dakikasında Gürkan Avcı bir anda yere düştü. Avcı 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Avcı Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası Avcı'ya astım teşhisi konulurken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oyuncunun ziyaretine giden Artvin Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Sadettin Dağ, sezonun bu ilk maçı olduğunu belirterek, "Bir sporcumuz fenalık geçirerek yere yığıldı. Sporcumuzun astım rahatsızlığı varmış. Bunu kulübümüze bildirmedi. Sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:57 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez Hamsinin Fiyatının 30 Lira Olduğunu Gören Vatandaşlar, Kasaba Yöneliyor: Et Alırım Daha İyi

Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım Sağlık Bakanlığından Kritik Grip Salgını Açıklaması: Devam Edebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:06:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yere Yığıldı Rahatsızlığı Hastanede Ortaya Çıktı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]