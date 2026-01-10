Yerel Medya Buluşmaları İzmir'de Başladı

CHP Genel Merkezi tarafından yerel medyanın güçlendirilmesi, yerel ile ulusal basın arasında kalıcı iletişim hattının kurulması ve gazeteciliğin sahadaki sorunlarının doğrudan dinlenmesi amacıyla başlatılan "Yerel Medya Buluşmaları"nın ilki İzmir'de gerçekleştirildi.

Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'ndeki "Ege Yerel Medya Buluşması"nda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, etkinliğe birçok ilden katılım olduğunu söyledi.

Gazeteciliğin sorunlarını tartışacaklarını, çözüm önerileri arayacaklarını ve ulaştıkları sonuçlarla hükümet programını hazırlayacaklarını ifade eden Bulut, "Basın, kamu hizmeti yapıyor yani basın mesleğini sadece gazetecilerin sorunu olarak ifade edersek eksik söylemiş oluruz. Basında toplumsal hakkaniyetlerin yansıması eğer bulanıksa, o aynada toplumu bulanık görüyorsanız demokrasi de bulanık demektir, bireysel hak ve özgürlükler de bulanık demektir. Denetim mekanizması çok azalmış demektir." ifadelerini kullandı.

Bulut, gazetecilerin ve medya kuruluşlarının yaşadığı sorun ve uygulamalara karşı çözümün sadece siyasetin işi olmadığına dikkati çekerek, "Çalışma şartlarınızın ne kadar zor olduğunu, çalışamayan gazetecilerin sayısının çalışan gazetecilerden daha fazla olduğunu, o bilinçle, o bakışla sizlere gerçek gazetecilik yapma noktasında bir ortam yaratmak üzere bu yola çıktık. Umarım bunu hep birlikte yaparız." diye konuştu.

Burhanettin Bulut, basın mensuplarıyla mesleğin sorunlarını çözerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlama gününe çevirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Programın açılışında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkan Vekili Murat Aydın da konuşma yaptı.

Gün boyunca sürecek etkinlikte "Yerelde Gazetecilik", "Dijitalde Gazetecilik", "Yazılı Basında Gazetecilik" ile "Görsel Basında Gazetecilik" başlıklı söyleşiler yapılacak.