Yerel Seçime Doğru

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4 saat önce
AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva, esnafı ziyaret etti.
AK Parti Van
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva
, esnafı ziyaret etti.
Takva, beraberinde AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu
ve partililerle İpekyolu
ilçesinin Karşıyaka
Mahallesinde Gazi Osman Caddesindeki Cuma Pazarı'nı gezdi.
Takva ve beraberindekiler, burada pazar esnafıyla sohbet etti.
Takva, daha sonra pazar yerindeki vatandaşlara mısır ve tatlı ikram etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:47 Kaynak: AA
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