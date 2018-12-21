Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

4 saat önce

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva, esnafı ziyaret etti.

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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva, esnafı ziyaret etti.

Takva, beraberinde AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partililerle İpekyolu ilçesinin Karşıyaka Mahallesinde Gazi Osman Caddesindeki Cuma Pazarı'nı gezdi.

Takva ve beraberindekiler, burada pazar esnafıyla sohbet etti.

Takva, daha sonra pazar yerindeki vatandaşlara mısır ve tatlı ikram etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:47 Kaynak: AA

Kayhan Türkmenoğlu, Necdet Takva, Van, Güncel
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