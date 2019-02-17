Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

46 dakika önce

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, Çaybaşı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

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AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, Çaybaşı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Güler, seçim çalışmaları kapsamında Çaybaşı İlküvez Mahallesi'nde esnafla bir araya geldi.

Esnafla sohbet eden ve onlarla çay içen Güler, kendisine iletilen konuları not alarak en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Vatandaşlarla da buluşan Güler, daha sonra sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Güler, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Çaybaşı halkının kendisine gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür etti.

Kendisine güven duyanları asla mahcup etmeyeceğini vurgulayan Güler, "Önceliğimiz adalet olacak. İlçelerimizde çevre, enerji, ekonomi, istihdam ve üretime dönük projeler uygulayacağız. İlçelerimizi bir inci olarak görüyoruz. 19 ilçemiz var. 19 ilçemize eşit hizmet ve yatırım yaparak 19 inci dizilmiş bir kolye yapacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:42 Kaynak: AA

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