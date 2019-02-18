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Yerel Seçime Doğru

33 dakika önce

MHP Kepez İlçe Başkanlığı "Milleti Bölmek İsteyenler Kaybedecek" başlıklı bir etkinlik düzenledi.

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MHP Kepez İlçe Başkanlığı "Milleti Bölmek İsteyenler Kaybedecek" başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Parkında düzenlenen "Milleti Bölmek İsteyenler Kaybedecek" başlıklı toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve bazı sendika başkanları katıldı.

Etkinlikte konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, milli birlik ve milli beraberliğe ihtiyaç olduğunu çok iyi bildiklerinin kaydetti.

Cumhur İttifakını Kepez'de en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade eden Tütüncü, "Kepez'de, Cumhur İttifakımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi en güzel şekilde temsil ederek, en iyi neticeyi elde etmekle yükümlüyüz. Herkes kendi ilçesinde aynı duyguyla hareket ettiğinde Allah'ın izniyle Antalya'da Cumhur İttifakı bambaşka bir netice elde edecek." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:13 Kaynak: AA

Sakarya, Hakan Tütüncü, MHP, Kepez, Güncel
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