Yerel Seçime Doğru

AK Parti Darıca
Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık
, şehir içi otobüsünde vatandaşlarla birlikte yolculuk yaparak, sorunlarını dinledi.
Cumhur İttifakı'nın adayı Bıyık, Bayramoğlu'ndan bindiği Darıca- Gebze
arasında sefer yapan özel halk otobüsünde vatandaşlarla sohbet etti.
Darıca'ya kadar yolculuğu boyunca vatandaşlarların sorunlarını dinleyerek not alan Bıyık, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
ile Darıca Minibüs ve Halk Otobüsleri Kooperatifi'ni de ziyaret etti.
Minibüsçülerin sorunlarını dinleyen Bıyık, Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirecekleri çalışmalarla sorunlara çözüm getireceklerini söyledi.
Bıyık, seçim çalışmaları sırasında vatandaşların şehir içi minibüs ve halk otobüsleriyle ilgili şikayetlerini ve taleplerini rapor halinde kooperatif yönetimine verdi.
Halkın istekleri konusunda minibüsçülerden destek isteyen Bıyık, ortak hareket ederek Darıca'da yaşayan herkesin ihtiyaçlarına cevap vereceklerini ifade etti.