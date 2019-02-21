Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, şehir içi otobüsünde vatandaşlarla birlikte yolculuk yaparak, sorunlarını dinledi.

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AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, şehir içi otobüsünde vatandaşlarla birlikte yolculuk yaparak, sorunlarını dinledi.

Cumhur İttifakı'nın adayı Bıyık, Bayramoğlu'ndan bindiği Darıca- Gebze arasında sefer yapan özel halk otobüsünde vatandaşlarla sohbet etti.

Darıca'ya kadar yolculuğu boyunca vatandaşlarların sorunlarını dinleyerek not alan Bıyık, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile Darıca Minibüs ve Halk Otobüsleri Kooperatifi'ni de ziyaret etti.

Minibüsçülerin sorunlarını dinleyen Bıyık, Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirecekleri çalışmalarla sorunlara çözüm getireceklerini söyledi.

Bıyık, seçim çalışmaları sırasında vatandaşların şehir içi minibüs ve halk otobüsleriyle ilgili şikayetlerini ve taleplerini rapor halinde kooperatif yönetimine verdi.

Halkın istekleri konusunda minibüsçülerden destek isteyen Bıyık, ortak hareket ederek Darıca'da yaşayan herkesin ihtiyaçlarına cevap vereceklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:07 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, AK Parti, Darıca, Politika
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