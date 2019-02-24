Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

44 dakika önce

AK Parti Çubuk Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş, her zaman sivil toplum kuruluşlarının (STK) destekçisi olacaklarını, katılımcı ve ortak fikirlerle Çubuk'u birlikte yöneteceklerini söyledi.

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AK Parti Çubuk Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş, her zaman sivil toplum kuruluşlarının (STK) destekçisi olacaklarını, katılımcı ve ortak fikirlerle Çubuk'u birlikte yöneteceklerini söyledi.

Demirbaş, seçim çalışmaları kapsamında mahallerdeki dernekleri tek tek ziyaret ederek, dernek üyeleriyle bir araya gelip hedeflerini anlattı.

Ziyaretlerinde ilçe için yapılacak hizmetlerde katılımcı ve ortak fikirlerin önemine değinen Demirbaş, "Bizim için STK'lar ilçenin gören gözü, işiten kulağı, düşünen aklı ve hisseden kalbidir. Bunun için belediye meclis üyesi arasına STK temsilcilerinden de aldık. Bizler de sizlerden aldığımız sinerjiyle halkımıza hizmet edeceğiz. Çubuk için aşkla çalışmaya geliyoruz." dedi.

Her konuda vatandaşların fikirlerini aldıklarını anlatan Demirbaş, sosyal belediyecilik vurgusu yaparak, "Vatandaşlarımıza daha güzel bir Çubuk sunabilmek için projeler geliştirdik. Bütün gayemiz ilçemize güzel hizmetler kazandırmaktır. Her zaman STK'ların destekçisi olacağız, katılımcı ve ortak fikirlerle Çubuk'u birlikte yöneteceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:31 Kaynak: AA

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