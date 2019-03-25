Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

CHP Silivri Belediye Başkan Adayı Özcan Işıklar'ın miting alanına bıçakla gelerek taşkınlık yapan bir kişi gözaltına alındı.

CHP Silivri Belediye Başkan Adayı Özcan Işıklar'ın miting alanına bıçakla gelerek taşkınlık yapan bir kişi gözaltına alındı.

Işıklar'ın, yerel seçim çalışmaları kapsamında Selimpaşa Mahallesi'nde yapacağı miting öncesinde, elinde bıçak bulunan bir kişi taşkınlık çıkardı.

Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Işıklar, açıklamasında, hemşehrilerini sağduyulu olmaya çağırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:56 Kaynak: AA

Silivri, Cumhuriyet Halk Partisi, Özcan Işıklar, Güncel
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