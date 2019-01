Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan ve beraberindekiler, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci'yi ziyaret etti.Alan, İl Başkanı Zeki Tosun ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan 'la yaptığı ziyarette, kentin yapısı itibarıyla yerin yüzlerce metre altındaki taş kömürünü gün ışığıyla buluşturan madencileri unutmadıklarını belirtti."Onların dertleriyle dertleneceğiz." diyen Alan, "İnşallah başta sendikamızın ve madencilerimizin desteğini alarak 31 Mart akşamı ipi göğüsleyeceğiz. Zonguldak'ımızı çok daha iyi anılır ve vatandaşlarımızın işte burası benim memleketim diyebileceği hale getireceğiz." şeklinde konuştu.İl Başkanı Tosun da seçim sürecinin başladığını anımsatarak, "Madencilerimiz yerin metrelerce altında canlarını ortaya koyarak çalışıp kömür çıkartıyorlar. Türkiye 'nin ekonomisine katkı sağlıyorlar. Madencilerimiz bizim için çok değerliler. Bu nedenle hükümetimiz madenlerle ilgili yasalarda ve madencilerin haklarıyla ilgili her türlü desteği veriyor, çalışmalar yapıyor. Madencilerimizden de her türlü desteği bekliyoruz. Madencilerimizin de bize her türlü desteği vereceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.GMİS Genel Başkanı Demirci de Alan'a adaylığının hayırlı olmasını diledi.