Yerel Seçimlere Doğru
56 dakika önce
AK Parti'nin yeniden Ortahisar Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Ahmet Metin Genç, CHP'nin Ortahisar Belediye Başkan adayı Salih Akyüz'ü ziyaret etti.
AK Parti'nin yeniden Ortahisar
Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Ahmet Metin Genç
, CHP
'nin Ortahisar Belediye Başkan adayı Salih Akyüz'ü ziyaret etti.
Genç, beraberindeki AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ile CHP Ortahisar İlçe Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyarette, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Ömer Hacısalihoğlu ve CHP'nin Ortahisar Belediye Başkan adayı Akyüz ile görüştü.
Seçim sürecinde bütün kent bileşenleriyle istişareye önem verdiklerini belirten Genç, "Farklı siyasi partilerden aday olsak da bu şehir için hizmet üretmeye çalışıyoruz. Demokratik bir seçim süreci geçirmemizi diliyorum." dedi.
Nezaket ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Akyüz ise Ortahisar için elzem gördüğünü ifade ettiği bazı projeleri Genç'le paylaştı.
Genç ve Akyüz, birbirlerine başarı diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:21 Kaynak: AA
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