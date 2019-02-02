Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

39 dakika önce

CHP Uzunköprü Belediye Başkan Adayı Özlem Becan, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor.

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CHP Uzunköprü Belediye Başkan Adayı Özlem Becan, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor.

Becan, yaptığı yazılı açıklamada, Mescit Mahallesi'ndeki vatandaşları ziyaret ederek, istek ve sıkıntılarını dinlediğini anlattı.

Yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini aktaran Becan, şunları kaydetti:

"Mescit Mahallesi kadınlarımızın daveti üzerine Uzunköprü'ye dair umutlarımızı paylaştık. Ocakta tüten çayın demini sohbetimize, sıcaklığını yüreklerimizde hissettiren birbirinden kıymetli mahalleli kadınlarımıza sonsuz teşekkürler. Kadınlarımızın gözlerindeki umut ışığına sebep olduğumuzu bilmek bizleri onurlandırıyor. Herkese tek tekrar sonsuz teşekkürler. Yolunu değiştirip bize selam veren emekçi kadınlarımız, gecenin ayazına aldırmadan camda bekleyen ağabeylerim, 'abla sen başkan olacaksın' diyen temiz yürekli çocuklara sözüm olsun, mahallenizin kızı yüzünüzü kara çıkarmayacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:08 Kaynak: AA

Politika
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