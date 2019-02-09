Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Dinar ilçesinde yerel seçim çalışmalarına katıldı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Dinar ilçesinde yerel seçim çalışmalarına katıldı.



AK Parti ilçe yönetimi ve partililerle pazar yerini gezen Özkaya, Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Nihat Sarı'ya destek istedi.



Pazar esnaflarına yönelik ciddi projelerinin olduğunu, belediyeyi kazandıkları andan itibaren yatırımların yapılacağını belirten Özkaya, "Belediyeyi kazandığımızda, Menderes Nehri projesi, huzurevi yapımı, pazar yeri, organik pazar yeri gibi çok güzel projelerimiz olacak." dedi.



Dinar gezisinin bitiminde ise Özkaya, ilçeye bağlı Haydarlı ve Tatarlı beldelerindeki seçim bürosu açılış programlarına katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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