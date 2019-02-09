Yerel Seçimlere Doğru

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48 dakika önce
CHP Havza İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.
CHP Havza
İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.
CHP İlçe Başkanı Ertaş Çoban, ilçe binasında gerçekleştirilen toplantıda, yüksek oy oranıyla Havza Belediyesini kazanmak istediklerini söyledi.
En başından beri azimle ve insanlara temas ederek destek istediklerini dile getiren Çoban, "Aldığımız tepkiler oldukça olumlu. Siz üyelerimiz saha çalışmalarında bizleri yalnız bırakmadığınız takdirde Havza'da bir ilki gerçekleştirip Mehtap Hanımı Belediye Başkanı yapacağız." dedi.
CHP Havza Belediye Başkan adayı Mehtap Demiralp Yeşilbaş da yorulmadan, şikayet etmeden hummalı bir çalışma yaptıklarını anlatarak, "Havza, bölgenin markası olacaktır. Kadınlar, gençler ve köylü vatandaşlarımız için tüm projelerimiz hazır. Havza için kollarımızı sıvadık, çizmeleri giydik. Gençlerimizi işsizlikten kurtaracağız, markası olan örnek bir Havza'yı hep birlikte inşa edeceğiz. Kadınlarımıza sosyal çevre ekonomik alanlar yaratacak üreteceğiz." diye konuştu.
Toplantıya CHP Vezirköprü
İlçe Başkanı İbrahim Gürbüz
ve Vezirköprü Belediye Başkan adayı Onur Bayburtlu
ile partililer katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:25 Kaynak: AA
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