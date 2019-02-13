Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

8 saat önce

AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Mahmut Sami Şahin, Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezini ziyaret etti.

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AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Mahmut Sami Şahin, Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Şahin, seçim sürecinin ilk gününden itibaren teşkilat üyeleriyle birlikte çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

Gençliğe önem verdiklerini ve her fırsatta gençlere destek olacaklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:


"Gençler bizim hem geleceğimiz hem de en büyük sermayemizdir. Bir yerde gençlik varsa, gelecek de vardır. Bir milletin geleceğini önceden görebilmek keramet değildir. Zira gençlerin ne ile uğraştıklarına bakmak, bunu tespit etmek için yeterlidir. Her devrin gençliği kendi karakterine uygun bir şekilde enerjisini harcayabileceği ayrı bir heyecan aleminde yaşar. Bu yaşayış da bütün bir milletin adeta nabzı olur. Bizim gençlerimiz ülkemizin geleceği için teknoloji ile bilimle uğraşan gençliktir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:09 Kaynak: AA

Mahmut Sami Şahin, Karaman, AK Parti, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Güncel
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