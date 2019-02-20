Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

25 dakika önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Erzurum İl Başkanı Yener Gözütok, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket edeceğini söyledi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Erzurum İl Başkanı Yener Gözütok, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket edeceğini söyledi.

Gözütok yaptığı yazılı açıklamada, partilerinin yetkili organlarının incelemeleri sonrası Erzurum'da belediye başkan adaylarını belirlediklerini ve 11 ilçede seçime gireceklerini ifade etti.

Siyasetteki hedeflerinin iş, AŞ ve hizmet üretmek olduklarını kaydeden Gözütok, "Millete hizmet amaçlı çıktığımız bu yolda, rahmetli liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun belirlediği kriterler doğrultusunda, temiz siyaset ve temiz toplum görüşünü benimseyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gözütok, BBP olarak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ruhuna uygun olarak Erzurum'da HDP'nin kazanması muhtemel güney ilçelerde aday çıkarmadığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:58 Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Erzurum, Politika
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