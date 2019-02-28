Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

40 dakika önce

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Bizim derdimiz de amacımız da Giresun'a hizmetlerin en güzelini yapmak.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Bizim derdimiz de amacımız da Giresun'a hizmetlerin en güzelini yapmak." dedi.

Öztürk, bir restoranda "Cumhur İttifakı"nın Giresun Belediye Meclis üyelerinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhur ittifakı'nın Giresun'da da gerçekleştirildiğini söyledi.

Bütün amaçlarının Giresun ve Giresunluya daha kaliteli hizmet etmek olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bu kaliteli çalışmayı gerçekleştirebilmek için güçlerimizi de birleştirmeliyiz. 24 Haziran'da Giresun'da düğün dernek, festival gibi bir seçim yaşadık. Eminim bu yerel seçimde de yine öyle olacak. Bu bir yarıştır. İyilikte, güzellikte yarıştır." diye konuştu.

Öztürk, belediyeciliği CHP'den daha iyi bildiklerini ve diğer şehirlerde yapılan çalışmalar ve hizmetlerin buna kanıt olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı olarak diyoruz ki Aytekin Şenlikoğlu başkanımız ve bu ekibi iş başına geldiğinde Giresun'a Allah'ın izniyle en güzel hizmeti verecek. Böyle bir iddiamız var. Onun için projelerimizi, programımızı hazırladık. Planlarımızı yaptık. Bütçelerimizi oluşturuyoruz. Bizim derdimiz de amacımız da Giresun'a hizmetlerin en güzelini yapmak. Derdimiz kavga değil. Gönül kırmak değil, gönül yapmak."

Milletvekili Kadir Aydın ise Giresun'da da "Cumhur İttifakı" ile birlik ve beraberlik ortamının sağlandığını söyledi.

Aydın, ittifakın oluşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları aktardı:

"Güzel bir noktaya geldik. Süreç öyle güzel bir noktaya geldi ki Giresun'u kazanmamız kaçınılmaz hale geldi. Zaten yürüyüş oraya doğruydu. Biz iktidar partisiyiz. Her alanda güçlüyüz. Milletvekillerimizle uyum içerisinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız yanımızda ve arkamızda. Birçok bakanlıktan istediğimiz projeleri elde ediyoruz. Bu unsurları bir araya getirdiğimizde de Giresun'un önü açık ve milletimizin geleceği aydınlık."

Milletvekili Sabri Öztürk de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde başarılı olabilmek için Giresun'un her ilçe, belde ve mahallesinde çalıştıklarını belirterek, "Biz arkamıza bakmadan, biz rakiplerimizin ne yaptığına bakmadan sadece Giresun için hayalini kurduğumuz projeleri ortaya koyarak, temiz bir dille siyaset ortaya koyarak Giresun ve Giresunlunun hizmetkarı olmaya talibiz. Sonuca ulaşacağımıza da inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı'nın Giresun Belediye Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:26 Kaynak: AA

AK Parti, Milletvekili, Giresun, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Vekilden Kenti Karıştıran Sözler: Zonguldaklıyım Demekten Utanıyorum Son Ankete Göre, 10 HDP'liden 8'i Partisinin Aday Çıkarmadığı Yerde Muhalefete Oy Verecek

Ahmet Davutoğlu, Yanında Dikkat Çeken 2 İsimle Erbakan'ın Kabrini Ziyaret Etti Giresunlu Kardeşlerin İsviçre Keçisinin Sütünden Yaptığı Kadayıf Tatlısı Yok Satıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 15:06:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]