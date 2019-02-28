Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk
, "Bizim derdimiz de amacımız da Giresun'a hizmetlerin en güzelini yapmak." dedi.
Öztürk, bir restoranda "Cumhur İttifakı"nın Giresun Belediye Meclis üyelerinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhur ittifakı'nın Giresun'da da gerçekleştirildiğini söyledi.
Bütün amaçlarının Giresun ve Giresunluya daha kaliteli hizmet etmek olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bu kaliteli çalışmayı gerçekleştirebilmek için güçlerimizi de birleştirmeliyiz. 24 Haziran'da Giresun'da düğün dernek, festival gibi bir seçim yaşadık. Eminim bu yerel seçimde de yine öyle olacak. Bu bir yarıştır. İyilikte, güzellikte yarıştır." diye konuştu.
Öztürk, belediyeciliği CHP
'den daha iyi bildiklerini ve diğer şehirlerde yapılan çalışmalar ve hizmetlerin buna kanıt olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
"Cumhur İttifakı olarak diyoruz ki Aytekin Şenlikoğlu
başkanımız ve bu ekibi iş başına geldiğinde Giresun'a Allah'ın izniyle en güzel hizmeti verecek. Böyle bir iddiamız var. Onun için projelerimizi, programımızı hazırladık. Planlarımızı yaptık. Bütçelerimizi oluşturuyoruz. Bizim derdimiz de amacımız da Giresun'a hizmetlerin en güzelini yapmak. Derdimiz kavga
değil. Gönül kırmak değil, gönül yapmak."
Milletvekili Kadir Aydın
ise Giresun'da da "Cumhur İttifakı" ile birlik ve beraberlik ortamının sağlandığını söyledi.
Aydın, ittifakın oluşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları aktardı:
"Güzel bir noktaya geldik. Süreç öyle güzel bir noktaya geldi ki Giresun'u kazanmamız kaçınılmaz hale geldi. Zaten yürüyüş oraya doğruydu. Biz iktidar partisiyiz. Her alanda güçlüyüz. Milletvekillerimizle uyum içerisinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız yanımızda ve arkamızda. Birçok bakanlıktan istediğimiz projeleri elde ediyoruz. Bu unsurları bir araya getirdiğimizde de Giresun'un önü açık ve milletimizin geleceği aydınlık."
Milletvekili Sabri Öztürk
de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde başarılı olabilmek için Giresun'un her ilçe, belde ve mahallesinde çalıştıklarını belirterek, "Biz arkamıza bakmadan, biz rakiplerimizin ne yaptığına bakmadan sadece Giresun için hayalini kurduğumuz projeleri ortaya koyarak, temiz bir dille siyaset ortaya koyarak Giresun ve Giresunlunun hizmetkarı olmaya talibiz. Sonuca ulaşacağımıza da inanıyorum." dedi.
Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı'nın Giresun Belediye Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.