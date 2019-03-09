Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

51 dakika önce

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Cumhur İttifakı AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir'e destek amacıyla ziyaretlerde bulundu.

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AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Cumhur İttifakı AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir'e destek amacıyla ziyaretlerde bulundu.

Kırcalı, Pınarçay ve Aslançayır mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti ve Özdemir için destek istedi.

Seçim sonuçlarının Türkiye'nin daha güçlü olmasını istemeyenler tarafından dikkatle takip edildiğini belirten Kırcalı, "Ülkemizde 28 Şubat, e-muhtıra, 15 Temmuz yapıldı fakat halkımızın sağduyusu ve cesaretiyle bunları yapanlara cevabı verildi. Şimdi ülkemizin bekası için kurduğumuz ittifakla yolumuza devam ediyoruz. Bu, sizlerin gönüllerinde kurulan bir ittifak." dedi.

Yerel seçimlerinin üç ayağı olduğuna işaret eden Kırcalı, "Önce ilçe belediyesini kazanmalıyız. Peşinden büyükşehir belediyesini, son olarak da bu iki belediyemizi çalıştıracak belediye meclis üyelerimizi seçmeliyiz. Eğer bu üçlü aynı taraftan olursa hizmetlerin halkımıza ulaşması daha kolay olacaktır." diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de her zaman Havza'nın hizmetinde olacağını vurgulayarak, "Bu sadece bir yerel seçim değil. Ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir seçim. Bu seçimden de sizlerin desteğiyle zaferle çıkacağız." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı ve AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir de belediyeciliğin gönül işi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz bu işe gönlümüzü koyduk. Havza için projelerimiz hazır ve 31 Mart'tan sonra çalışmalarımıza başlayacağız. Sayın Belediye Başkanımız 15 yıl ilçemize önemli hizmetlerde bulundu, kendisine teşekkür ediyorum. Bizler bayrağı teslim almak ve hizmet çıtasını daha yükseğe çıkarmak için yola çıktık. Mahallelerimizin sorunlarını biliyor ve planlamaları ona göre yapıyoruz. Öncelikli hedefimiz Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile kırsal mahallelerimizin altyapı ve yol sorununu kalıcı olarak çözmek olacak."

Ziyaretlere AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ile MHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:27 Kaynak: AA

Samsun, AK Parti, Havza, Güncel
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