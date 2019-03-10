Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

21 dakika önce

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Taraklı ilçesinde Cumhur İttifakı kapsamında yürütülen seçim çalışmalarına katıldı.

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MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Taraklı ilçesinde Cumhur İttifakı kapsamında yürütülen seçim çalışmalarına katıldı.

Taraklı'da esnafı ziyaret eden Bülbül, Cumhur İttifakı MHP Taraklı Belediye Başkan Adayı İbrahim Pilavcı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Adayı Ekrem Yüce'ye destek istedi.

Bülbül'e, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti Taraklı İlçe Başkanı Erdal Özen, MHP İlçe Başkanı Halim Cingöz ile Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkahraman eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:07 Kaynak: AA

Sakarya, Taraklı, MHP, Güncel
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