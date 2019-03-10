Yerel Seçimlere Doğru
21 dakika önce
MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Taraklı ilçesinde Cumhur İttifakı kapsamında yürütülen seçim çalışmalarına katıldı.
MHP
Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili
Muhammed Levent Bülbül, Taraklı
ilçesinde Cumhur İttifakı kapsamında yürütülen seçim çalışmalarına katıldı.
Taraklı'da esnafı ziyaret eden Bülbül, Cumhur İttifakı MHP Taraklı Belediye Başkan Adayı İbrahim Pilavcı
ile Sakarya Büyükşehir Belediye Adayı Ekrem Yüce
'ye destek istedi.
Bülbül'e, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya
Akar, AK Parti
Taraklı İlçe Başkanı Erdal Özen
, MHP İlçe Başkanı Halim Cingöz ile Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkahraman eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:07 Kaynak: AA
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