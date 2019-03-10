Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Batı Karadeniz'in incisi olarak bilinen Akçakoca'da, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici sahilde yürüyüş yaparak vatandaşlarla bir araya geldi.

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Batı Karadeniz'in incisi olarak bilinen Akçakoca'da, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici sahilde yürüyüş yaparak vatandaşlarla bir araya geldi.

Çuhallı Çarşısı'ndan, Çınar caddesi, merkez ve sahilleri dolaşan Belediye Başkanı Yemenici, park ve sahillerde oturan yerli ve yabancı turistler ile tek tek tokalaşarak ilçeye hoşgeldiniz selamlamasında bulundu.

Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonunu fırsat bilerek sahile inen vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

Güzel havanın tadını çıkardıklarını ifade eden Yemenici, şöyle konuştu:

"Bugün bu güzel havayı vatandaşlarımızla değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın ellerini sıkıyoruz. Dua ve desteklerini istiyoruz. İlgi ve alakadan çok memnunum. Ben inanıyorum ki iyi bir oy oranı ile iyi bir yüzdeyle ipi tekrardan göğüsleyeceğiz. Ben vatandaşlarımızın istikrar diyeceğine inanıyorum."

Yemenici, teşkilat olarak çalışmalara yoğunluk verdiklerini ve her daim sahada olduklarını da sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:54 Kaynak: AA

Çınar, Cüneyt Yemenici, Akçakoca, Batı Karadeniz, Güncel
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