Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

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Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Başkan Vergili, Yeşil Mahalle'deki esnafı ziyaret ederek,
sohbet etti.

Projelerinden bahseden Vergili, esnafın sorunlarını dinledi, giderilmesi için çalışmalar başlattı.

Kapullu, Namık Kemal ve Beşbinevler mahallelerine giden Vergili, vatandaşlarla toplantı yaptı.

Rafet Vergili, yaptığı konuşmada, gösterdikleri ilgi nedeniyle mahalle sakinlerine teşekkür ederek, "Sizlerle her zaman gönül
birliği içinde çalıştık. Bu sevgiye layık olmak içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Vergili'ye MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar da eşlik etti.

Öte yandan belediyeden yapılan açıklamada, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Genel Başkan Yardımcısı Hasan
Hüseyin Uygun ve Karabük İl Temsilcisi Metin Gül'ün Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye
ziyarete bulunduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:09 Kaynak: AA

MHP, Rafet Vergili, Karabük, Güncel
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