Yerel Seçimlere Doğru

MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, CHP'ye oy veren seçmenle asla bir problemleri olmadığını belirterek, "Ancak bir durumun altını çiziyorum.

MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, CHP'ye oy veren seçmenle asla bir problemleri olmadığını belirterek, "Ancak bir durumun altını çiziyorum. CHP'lilerin, 'PKK terör örgütü değil' diyen HDP yetkilileriyle bir araya gelerek görüşmesini Antalya'da yaşayan Yörüklerimiz, vatandaşlarımız sindiremez." dedi.



Cumhur İttifakı'nın Akseki Belediye Başkanı adayı İbrahim Özkan'ın seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Aksoy, burada yaptığı konuşmada, seçimlere 19 ilçede de hazır olduklarını söyledi.



Aksoy, Akseki'de Özkan'a, büyükşehirde ise Menderes Türel'e destek vererek seçimlerden zaferler ayrılacaklarını belirtti.



Seçimlerde Türk milletinin hür ve özgür iradesiyle önce Antalya'da, sonra Türkiye'de güçlenerek çıkacaklarına inandıklarını anlatan Aksoy, şunları kaydetti:



"Son düzlükteyiz. Bizler Cumhur İttifakı kapsamında bir yol yürüyoruz. Cumhur İttifakı rastgele ortaya çıkan bir ittifak değildir. 2 büyük liderin ortaya koyduğu bir ittifaktır. Devletin devamlılığı, milletin bekası için halkımızdan destek istiyoruz. CHP'ye oy veren seçmenle asla bir problemimiz yok. Ancak bir durumun altını çiziyorum. CHP'lilerin, 'PKK terör örgütü değil' diyen HDP yetkilileriyle bir araya gelerek görüşmesini Antalya'da yaşayan Yörüklerimiz, vatandaşlarımız sindiremez."

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