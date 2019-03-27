Yerel Seçimlere Doğru

CHP
'li Muharrem İnce
, Avanos
ilçesinde partililerle buluştu.
Cumhuriyet Meydanında partisince düzenlenen mitinge katılan İnce, CHP Avanos Belediye Başkan adayı Celal Alper İbaş
için destek istedi. Türkiye
'nin beka sorunu olmadığını savunan İnce, "Çocuğuna harçlık veremeyen babaların, akşam aç yatan anaların sorunlarını konuşmamız lazım. Neden bunlar konuşulmuyor. Memlekette et bitti, süt, yumurta, patates bitti. Domates, patlıcan, biber, soğan bitti. İki kilo soğan almak için vatandaş kuyruğa giriyor. Utanmadan bunu varlık kuyruğu diye anlatıyorlar. O zaman yalanlar da ikiye ayrılıyor; normal yalanlar, kuyruklu yalanlar." diye konuştu.
31 Mart'ta yapılacak seçimlerde, CHP Avanos Belediye Başkan adayı İbaş için seçmenden destek talep eden İnce'ye, programın sonunda CHP İlçe Başkanı Mehmet Kızılöz tarafından işlemeli yöresel el sanatlarından çanak tabak hediye edildi.