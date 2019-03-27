Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

58 dakika önce

CHP'li Muharrem İnce, Avanos ilçesinde partililerle buluştu.

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CHP'li Muharrem İnce, Avanos ilçesinde partililerle buluştu.

Cumhuriyet Meydanında partisince düzenlenen mitinge katılan İnce, CHP Avanos Belediye Başkan adayı Celal Alper İbaş için destek istedi.

Türkiye'nin beka sorunu olmadığını savunan İnce, "Çocuğuna harçlık veremeyen babaların, akşam aç yatan anaların sorunlarını konuşmamız lazım. Neden bunlar konuşulmuyor. Memlekette et bitti, süt, yumurta, patates bitti. Domates, patlıcan, biber, soğan bitti. İki kilo soğan almak için vatandaş kuyruğa giriyor. Utanmadan bunu varlık kuyruğu diye anlatıyorlar. O zaman yalanlar da ikiye ayrılıyor; normal yalanlar, kuyruklu yalanlar." diye konuştu.

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde, CHP Avanos Belediye Başkan adayı İbaş için seçmenden destek talep eden İnce'ye, programın sonunda CHP İlçe Başkanı Mehmet Kızılöz tarafından işlemeli yöresel el sanatlarından çanak tabak hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:49 Kaynak: AA

Muharrem İnce, Avanos, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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