Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlerin Ardından

Yerel Seçimlerin Ardından

1 saat önce

Hanönü ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan AK Parti adayı Serkan Uçar, vatandaşlara teşekkür etti.

Yerel Seçimlerin Ardından, System.String[]
Hanönü ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan AK Parti adayı Serkan Uçar, vatandaşlara teşekkür etti.


Uçar, belediyede düzenlenen basın toplantısında, seçim sonucunda Hanönü'nün kazandığını söyledi.


İlçeyi hak ettiği yere taşımak için çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Uçar, "Hangi görüşe sahip olursa olsun bizleri destekleyen, oy veren, vermeyen tüm halkımıza şükranlarımı arz ederim. Seçim süresince belediye başkanı adayı olarak birlikte yarıştığımız sonuçta kazanan ve kaybeden olarak birbirimizi kucakladığımız diğer adaylar Hasan Basri Yücel, Yılmaz Karakoç, Şükrü Özün ve ekibine teşekkür ederim. Bundan öncesinde de olduğu üzere bundan sonra da herkesin belediyesi olacağız. Bizler birlikte güçlüyüz, birlikte güzeliz." dedi.


Devam eden projelerin hızla tamamlanacağını kaydeden Uçar, ilçenin her geçen gün daha da güzelleşeceğini söyledi.


Belediye meclis üyelerinin partilere göre dağılımının da belli olduğunu anlatan Uçar, "Bu sonuçlara göre AK Parti 5, MHP 3 ve CHP 1 üye olarak mecliste görev alacak. Hep birlikte Hanönü için çalışacağız." ifadesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:01 Kaynak: AA

Serkan Uçar, AK Parti, Hanönü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Mansur Yavaş İlk İcraatını Açıkladı: Makam Araçları Azaltılıyor Antalya'da, Seçimi Kaybeden AK Partili Belediye Ücretsiz Otobüs Uygulamasını Sonlandırdı Son Dakika! AK Parti, İstanbul'un Tüm İlçelerinde Sonuçlara İtiraz Edecek İbrahim Kalın'dan Sert Tepki: Kendilerini Avutuyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 12:32:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlerin Ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]