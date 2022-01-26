Yerköy Belediyesi çatılardaki karları ve buz sarkıtlarını temizledi - Son Dakika

Yerköy Belediyesi itfaiye ekipleri, kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtlarını temizledi.

Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarının itfaiye ekiplerince temizlendiğini söyledi.

İlçe halkının can ve mal güvenliği için ellerinden gelen tüm çalışmaları yaptıklarını ifade eden Yılmaz, "İlçemizde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı binaların çatılarında buz sarkıntıları oluştu. Vatandaşımız için tehlike oluşturan sarkıtları itfaiye ekiplerimiz temizliyor. Bunun yanı sıra gün boyu cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapıyoruz." dedi.