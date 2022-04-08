Yerköy'de emniyet personeli iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Yerköy'de emniyet personeli iftarda bir araya geldi

08.04.2022 09:30
Yerköy'de emniyet personeli iftarda bir araya geldi

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi.

Öğretmenevi'ndeki programda konuşan Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü kuruluşlarından olan ve gücünü milletinden alan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Karaca, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, "İlçemizde görev yapan emniyet mensuplarıyla iftarda bir araya gelmekten büyük mutluluk duymaktayız. Yerköy'de sağlanan huzur ve güven ortamı nedeniyle bütün emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum." dedi.

İftara Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Cumhuriyet savcıları Barış Çetin ve İsmail Tolgasapmaz, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yelaldı, Jandarma Üsteğmen Umut Mütevellioğlu ve emniyet personeli katıldı.

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Hisarcık, Yerköy, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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