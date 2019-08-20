Son Dakika Haberleri: Yerköyspor ile Tomarza Belediyespor hazırlık maçında karşı karşıya geldi
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Yerköyspor ile Tomarza Belediyespor hazırlık maçında karşı karşıya geldi

1 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme ekipleri Yerköyspor ile Tomarza Belediyespor hazırlık maçında karşılaştı.

Yerköyspor ile Tomarza Belediyespor hazırlık maçında karşı karşıya geldi, System.String[]
Kayseri Birinci Amatör Küme ekipleri Yerköyspor ile Tomarza Belediyespor hazırlık maçında karşılaştı. Tomarza İlçe Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi ekip 5-3 galip ayrıldı.

Son derece dostça geçen karşılaşmaya sporseverler ilgi gösterdi. Maça ilişkin açıklamalarda bulunan Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin yeni bir takım oluşturduklarını ve bu maç ile eksikleri görme imkanı bulduklarını dile getirdi. Hacı Yusuf Şahin; "Takımımızın geneli gençlerden oluşuyor. Bu tarz hazırlık maçlarında eksikliklerimizi görmek ve takım olmak adına takım oyunu benimsemek adına önemli fırsat buluyoruz. Bugün Tomarza Belediyespor'a 5-3 kaybettik ancak oyun anlamında geleceğe daha umutla bakacak ışık gördük" dedi. Yeni sezon hazırlıkları hakkında da bilgi veren Şahin yaptığımız idmanlarla yeni sezona daha hazır gireceğiz. Bugünkü hazırlık karşılaşmasından sonra duruma göre 2 veya 3 hazırlık karşılaşması daha yapacağız. Oyuncularımızın ilk maçta söylenenleri sahaya yansıtmaları oyun disiplininden kopmamaları bizim için artı bir değer oldu. İlk defa birbiriyle oynayan oyuncularımız olduğu için yapacağımız hazırlık karşılaşmalarıyla bu eksikliği de gidereceğiz" diye konuştu.

Hacı Yusuf Şahin, kendilerini misafir eden Tomarza Belediyespor yöneticilerine de teşekkür etti. - KAYSERİ
Yusuf Şahin, Kayseri, Tomarza, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:15 Kaynak: İHA
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