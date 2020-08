Yerlerini değiştirince bilinmez oldular - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı'nda (OKEP) açtıkları stantlarla uzun yıllar el emeği ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlayan kadınlar, bulundukları bölgedeki tadilat çalışmaları sebebi ile yerlerini değiştirince işlerindeki azalmanın sıkıntısını yaşıyor.

Tarihi ve turistik bölgedeki stantta sekiz grup dönüşümlü olarak yer alan kadınlar, hem hobilerini sürdürme, hem de gelir elde etme şansı yakalıyor. Stantlarda bebekler için örgüler, çantalar, çeyizlik eşyalar, takılar, oyuncaklar ve daha fazlası bulunuyor.

Günün stant sorumlusu Zübeyna Kabasakal, bulundukları yerin haftanın yedi günü açık olduğunu, her gün değişik kadın gruplarının geldiğini anlattı. Pandemiden önce yerlerinin Odunpazarı'nda olduğunu belirten Kabasakal, "Şimdi orası tadilatta olduğu için ve araya pandemi girdiği için Alaaddin Parkı'ndayız. Ev hanımları evde yaptıkları ürünlerini burada satıyorlar. Bu, Odunpazarı Belediyesinin ev hanımlarına bir nevi hizmeti. Biz ürünlerimizi evde üretiyoruz ve burada insanlara satış yapıyoruz. Stantta her gün başka bir grup yer alıyor. Ben bugünkü grubun sorumlusuyum. Biz yedinci grubuz, yarın sekizinci gelecek, ondan sonra bire dönecek tekrar. Bu şekilde her gün bir grup gelip satış yapıyor. Sabah 10'da geliyoruz, akşam 6'da burası kapanmış oluyor. Pandemiden sonra bu üçüncü haftamız. Yıllardır devam eden bir gelenek bu. Pandemi öncesi turlar falan geliyordu, biliniyorduk orada. Pandemi sonrası burada üç haftadır varız, insanlar bilmiyor bile. Çoğu insan kermes falan sanıyor, ama öyle değil. Bu pandemiden dolayı insanlar pek alışveriş yapmak istemiyor mu artık bilemeyeceğim, işlerimiz durgun" dedi.

Ailesinin de bu işte kendisine destek verdiğini belirten Kabasakal, belediyenin bu organizasyonunun kadınlar için oldukça güzel bir uğraş oluşturduğunu belirtti.

"Biz önlemlerimizi aldık, insanımız gönül rahatlığıyla gelebilir"

Hepsi el emeği olan ürünlerin fiyatlarının oldukça makul olduğunu söyleyen satıcılardan Şükran Çalışkan da işlerinin artmasını umduklarını ifade etti. Çalışkan, "İnsanımız burayı gelsin, görsün istiyoruz, virüs korkusu olmasın. Önlemlerimizi aldık; kolonyalarımız var, dezenfektanlarımız, ıslak mendillerimiz var. Sürekli biz kendimiz de sıkıyoruz zaten elimize, misafirlerimizle aramızda da mesafe var zaten. Gelenlere maske takmalarını söylüyoruz, kendimiz de maskeli bir şekilde buradayız. Üç haftadır işler pek durgun, üzülüyoruz bu duruma. Çoğu insanın buradan haberi yok. Önceki yerimiz çay bahçesinin kenarıydı. Şimdi belediye orada tadilat yapıyor. O yüzden Alaaddin Parkı'ndayız şimdilik. Pandemiden önce öğrenciler de geliyordu, dışarıdan insanlar geliyordu, öğrencilerin aileleri gelip şehri geziyor ve alışveriş yapıyordu. Şimdi turlar olsa da Odunpazarı Evleri'ni gezdikten sonra bu tarafa uğramadan dönüyorlar. Burada amcalarımız oturuyorlar, ama onlar da pek bakmıyorlar bize" diye konuştu. - ESKİŞEHİR