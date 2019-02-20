Yerli Canavar İçin Geri Sayım Başladı!

Gökhan Saki,

Monster Energy sporcusu gururumuz "Yerli Canavar" Gökhan Saki 8 Ekim 1983, Schiedam, Hollanda doğumlu ve Rotterdam'da yaşıyor.

Ülkemiz bayrağını uluslararası dövüş arenalarında gururla taşıyan Saki'nin Babası Kars'ın Selim ilçesine bağlı Gelinalan köyünden , Türkiye ve Hollanda vatandaşı.

Dünya Kick Boks Şampiyonu olarak elde ettiği büyük başarılarla koltuklarımızı kabartan Gökhan Saki, Hollanda da Golden Glory Gym takımında yıldızı parladı. 2 kez Hollanda ve Avrupa Muay Thai şampiyonluğu bulunan Saki'nin 2008 de üzenlenen K-1 Dünya GP 2008 şampiyonluğu var. Aynı zamanda 2010 K-1 Grand Prix şampiyonasında Ülkemizi temsil etmiş ve muhteşem performansıyla izleyicilerin takdirini kazanmıştır.

Gökhan Saki, yaptığı toplam 100 maçtan 59'u nakavt olmak üzere 83 tanesini kazanarak, 1 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

Karma Dövüş Sanatları'nın (MMA) en büyük organizasyonu olan Ultimate Champion Ships (UFC) ile 2017'de yaptığı kontratla UFC'ye geçti. Eylül 2017'de UFC'de ilk maçında Brezilyalı rakibi Luis Henrique de Silva'yı ilk raundda nakavt ederek turnuvaya büyük bir giriş yaptı ve ülkemizde de büyük heyecan yarattı.

Orta siklette mücadele etmesine rağmen ağır siklet dövüşçülerine karşı kazandığı zaferlerle adını dünyanın gelmiş geçmiş en iyi dövüşçüleri arasında yazdırdı.

Yerli Canavar Mart'ta Londra'yı da sallayacak! 16 Mart Cumartesi günü kafeste Saparbek Safarov ile Londra O2 Arena'da 3. UFC 'da karşılaşacak .

Monster Energy sporcusu Yerli Canavar, zamanının tamamını yoğun antrenman programıyla bu dev karşılaşmaya hazırlanarak geçiriyor. Gökhan'ın UFC'de 1 galibiyet 2 yenilgisi, Safarov'un ise 2 yenilgisi var. Dünya'nın merakla beklediği karşılaşma için 16 Mart'ta kalplerimiz O2 Arena kafesinde Gökhan için atacak! Dünyada Hollanda başta olmak üzere bir çok ülke Gökhan Saki'nin kendi ülkeleri adına ringlere çıkması için girişimlerde bulunmuş, fakat Saki Türkiye dışında bir ülkenin bayrağını taşıma teklifini reddetmiştir.