Bakan Kacır milli sensör MİHAL\'i meclis kürsüsünden tanıttı

11.12.2025 20:50
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli imkanlarla geliştirilen MİHAL hedef algılayıcısının Bayraktar KIZILELMA'dan atılan GÖKDOĞAN füzesinde başarılı bir şekilde kullanıldığını açıkladı. MİHAL, hava savunma sistemlerinde yüksek hassasiyetle tehdit unsurlarını tespit ediyor.

Bayraktar KIZILELMA'dan ateşlenen görüş ötesi hava-hava füzesi GÖKDOĞAN'da görev yapan yerli hedef algılayıcı MİHAL'in teknik detayları ilk kez ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı 2026 bütçe sunumunda MİHAL'i kürsüden göstererek tamamen yerli imkanlarla geliştirildiğini vurguladı.

MİHAL Projesi kapsamında, GÖKTUĞ Projesi sürecinde yurt dışından tedarik edilen lazer hedef algılayıcı, TÜBİTAK SAGE'nin optik, opto-mekanik, elektronik tasarım ve sinyal işleme alanlarındaki birikimiyle millileştirildi.

BOZDOĞAN VE GÖKDOĞAN'DA GÖREV YAPIYOR

Milli hedef algılayıcı MİHAL, BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN füzelerinde aktif olarak kullanılıyor. Özellikle KIZILELMA'dan atılan GÖKDOĞAN mühimmatında dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağı üzerinden gerçekleştirilen görüş ötesi füzeli angajmanda kritik rol üstlendi.

"YURTDIŞINDAN VERMEDİLER BİR ÜRETTİK"

Bakan Kacır, KIZILELMA'nın ASELSAN üretimi MURAD AESA radarıyla hedefi tespit ettiğini, ardından TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği GÖKDOĞAN füzesinin jet motorlu hedef uçağı tam isabetle vurduğunu hatırlattı ve"Bu görevde uçağı biz ürettik, radarı biz ürettik, füzeyi biz ürettik. Füzeye takılan lazer sensörlü hedef algılayıcıyı da biz ürettik. Yurt dışından vermediler; biz daha iyisini millî olarak geliştirdik." dedi.

HAVA SAVUNMANIN KRİTİK BİLEŞENİ

Hedef algılayıcılar, hava savunma sistemlerinde yakın mesafedeki tehdidi yüksek doğrulukla belirleyerek etkin müdahale kararlarını destekliyor. Bu sensörler, sistemin reaksiyon süresini azaltıyor, vuruş hassasiyetini artırıyor ve özellikle terminal safhada hedefin güvenilir şekilde etkisiz hale getirilmesinde hayati görev görüyor.

"Yakınsama tapası" olarak da bilinen bu alt sistemler, hedefe 0–10 metre mesafede doğrudan çarpışma olmasa bile harp başlığının en uygun anda ateşlenmesini sağlayarak mühimmatın etkinliğini maksimuma çıkarıyor.

"BİZDEN ESİRGENEN NE VARSA DAHA İYİSİNİ ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kacır, sunumunda Türkiye'nin platform, radar, füze ve çekirdek savunma teknolojilerini millileştirme kabiliyetine vurgu yaparak şu mesajı verdi:

"Kim neyi esirgiyorsa bilsin ki biz onun daha iyisini yapıyoruz. Yerli ve milli savunma teknolojilerinde durmadan ilerleyeceğiz."

Kaynak: AA

