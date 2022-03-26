Yerli hız tespit cihazı Yozgat'ta da kullanılmaya başlandı - Son Dakika
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Yerli hız tespit cihazı Yozgat'ta da kullanılmaya başlandı

26.03.2022 11:59

Yerli hız tespit cihazı Yozgat'ta da kullanılmaya başlandı Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mobil hız tespit sistemi, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde kullanılmaya başlandı.

Yerli hız tespit cihazı Yozgat'ta da kullanılmaya başlandı

YOZGAT - Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mobil hız tespit sistemi, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde kullanılmaya başlandı.

Yozgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, hem araç üzerine hem de seyyar olarak kurulan Türkiye'nin ilk yerli hız tespit cihazını, Çekerek, Aydıncık ve Kadışehri ilçelerinde kullanmaya başladı.

Günümüz şartlarına ve teknolojisine uygun olarak tasarlanan mobil hız tespit cihazı ile araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veri, fotoğraf ve video kaydı ile tespit edilebiliyor. 150 metreye kadar kayıt alabilen cihazın tanıtımı jandarma ekiplerince Çekerek ilçe merkezinde Lise Caddesi hastane yolunda tanıtımı yapıldı. Denetimlerin yapıldığı uygulamada hız ihlali yapan sürücüler mobil hız tespit cihazı belirlenerek sürücülere idari yaptırım cezası uygulandı.

Ekiplerin, Çekerek, Aydıncık ve Kadışehri ilçelerinde belirli noktalarda hız tespit uygulamalarına devam edeceği bildirildi.

Yerli hız tespit cihazı Yozgat'ta da kullanılmaya başlandı
Yerli hız tespit cihazı Yozgat'ta da kullanılmaya başlandı
Yerli hız tespit cihazı Yozgat'ta da kullanılmaya başlandı

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Hisarcık, Çekerek, Yozgat, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yerli hız tespit cihazı Yozgat'ta da kullanılmaya başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerli hız tespit cihazı Yozgat'ta da kullanılmaya başlandı - Son Dakika
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