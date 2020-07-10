Yerli kripto para borsası global pazara nasıl açıldı? - Son Dakika

Yerli kripto para borsası global pazara nasıl açıldı?

ABD'den aldığı FinCen MSB lisansıyla global pazara açılan kripto para borsası Thodex'ın CEO'su Faruk Fatih Özer, borsalarının global pazara açılma sürecini anlattı.

ABD'den aldığı FinCen MSB lisansıyla global pazara açılan kripto para borsası Thodex'ın CEO'su Faruk Fatih Özer, borsalarının global pazara açılma sürecini anlattı. Özer, "Bu sektörde bir iş yapıyorsanız doğası gereği şirketinizin aynı zamanda global olması gerektiğini kabul etmeniz gerekir. Ben de en başından beri bu fikirle yola çıktım ve gerekli şartları ve lisansları tamamladığımız an yerelden çıkıp global şirkete dönüştük" dedi.

Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu

Kripto para borsası Koineks, geçtiğimiz Mart ayında ABD'den aldığı FinCen MSB lisansıyla Thodex adı altında global pazara açıldı. Thodex'in CEO koltuğunda oturan, yazılım ve e-ticaret alanında 5 yılı aşkın süredir projelere imza atan Faruk Fatih Özer de global pazara açılma sürecini anlattı. Kurmuş olduğu kripto para alım satım platformunu en güncel teknolojiyi kullanarak iyileştirdiğine dikkat çeken şirketin kurucusu olan Özer, yerli bir markayı global bir marka haline getirme kararının nasıl ortaya çıktığını ise şöyle anlatıyor: "Ben Y kuşağından bir yönetici olarak teknoloji ve onun hayatımıza getirdiği tüm güzelliklerle çok erken yaşta tanıştım ve öğrenciliğimden iş hayatıma kadar hayatımın her anında teknolojiden yararlandım. Erken yaşta iş hayatına atıldım ve aile şirketinde bir süre çalıştıktan sonra e-ticaret ve yazılım alanında farklı projelere imza attım.

"YAPTIĞIMIZ İŞ SADECE TÜRKİYE'YE DEĞİL DÜNYAYA HİTAP EDİYOR"

Yazılım sektörünü göz önünde bulundurduğumuzda hiçbir zaman bunun sadece yerel bir ekosisteme ait olduğunu düşünemeyiz. Bu sektörde bir iş yapıyorsanız doğası gereği şirketinizin aynı zamanda global olması gerektiğini kabul etmeniz gerekir. Ben de en başından beri bu fikirle yola çıktım ve gerekli şartları ve lisansları tamamladığımız an yerelden çıkıp global şirkete dönüştük. Çünkü yaptığımız işin sadece Türkiye'deki kullanıcılara değil, dünyanın dört bir yanında yaşayan kişilere hitap ettiğini en başından beri biliyorduk."

Startup kültürünü ve her an öğrenmenin esas alındığı felsefesini içerisinde barındırarak global bir kurumsal şirketin yöneticisi olma hedefiyle yola çıktığına dikkat çeken Özer bu yolda güçlü bir ekiple çalıştığına vurgu yaptı. Özer, "En başından beri hedefim global pazara açılmak olduğundan bu yolda bizimle çalışan herkesin de farklı düşünerek her an kendini geliştiren kişilerden oluşması gerektiğine dikkat ettim. Uzun çalışmalar sonucunda hem Türkiye'deki ekibimiz hem de Amerika'daki danışmanlarımız aracılığıyla tüm yasal gereklilikleri yerine getirerek lisansımızı aldık" dedi.

GLOBAL VE YEREL MARKALAR ARASINDAKİ FARKLAR

Global bir marka ile sadece yerelde hizmet veren bir markanın farklılıklarına da vurgu yapan Özer, "Markanız ister 20 isterseniz de 2 milyon kişiye hitap etse de her bir kullanıcıya önem vermek ve onların geri bildirimleri doğrultusunda yenilikler yapmak bir yöneticinin en önemli görevlerindendir. Globale açıldığımızda da en çok dikkat ettiğimiz şey tüm kullanıcılarımızın hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanabilmesi oldu. Tabii globalleşmek demek farklı coğrafyalar, yeni kullanıcıların alışkanlıkları ve gittikçe artan üye sayısı da demek. Bu da haliyle işi yereldekinden daha zor hale getiriyor ve meydan okunacak pek çok yeni başlık ortaya çıkıyor. Tabii biz bu sürece kendimizi hazırlamıştık. Tüm bölgeleri ve potansiyel yeni kullanıcılarımızın alışkanlıklarını öncesinden inceleyerek tüm dönüşüm aşamasını buna göre tasarladık. Bu sayede önümüze çıkabilecek her bir aksiliğe karşı daima bir B planımız da oldu" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Fatih, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 09:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yerli kripto para borsası global pazara nasıl açıldı? - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:16 İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:32 Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:40 81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
15:43
Tektaş yüzük takan Ezgi Mola'da kafa karıştıran evlilik çıkışı
15:16
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
15:04
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
15:01
TFF, F.Bahçe-Sivasspor maçına hakem Abdulkadir Bitigen'in yerine Ali Palabıyık'ı atadı
14:57
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
14:51
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
13:43
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
13:31
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 16:29:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli kripto para borsası global pazara nasıl açıldı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]