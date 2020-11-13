Yerli tohum ile ilçe kendi ekmeğini üretecek - Son Dakika

Yerli tohum ile ilçe kendi ekmeğini üretecek

13.11.2020 13:11
Yerli tohum ile ilçe kendi ekmeğini üretecek, System.String[]

Denizli'de tohumda dışa bağımlılıktan kurtulmak için çalışma başlatan Çameli Belediyesi, yerli tohum olan Karakılçık Buğday tohumunu çiftçilere dağıttı.

Denizli'de tohumda dışa bağımlılıktan kurtulmak için çalışma başlatan Çameli Belediyesi, yerli tohum olan Karakılçık Buğday tohumunu çiftçilere dağıttı. Başkan Arslan, "Tohumumuzu temin ederek 200 dönüm araziye dikilmesi için çiftçilerimize dağıttık. Tohumlar ile su değirmeninden geçerek un yapacağız" dedi.

Çameli ilçesinde Karakılçık buğdayının coğrafi yapı ve iklim özellikleri nedeniyle ilçe tarımına katkı sağlayacağına dikkat çeken Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Karakılçık buğday tohumlarının toprakla buluşturmak için çiftçilere dağıtıldığını belirtti. Buğday hasadından sonra elde edilen ürünlerle daha fazla tohum alanının arttırılmasına katkı sağlayacağını, yerli tohum ile ilçede un üretimi yapılarak ekmek ile buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Arslan, "200 dönüm araziye dikilmesi için çiftçilerimize dağıttık, gelecek yıl üreticilerimizden aldığımız tohumlar ile su değirmeninden geçerek un yapacağız" dedi.

"Bu buğdayın ununu üreteceğiz, önce bölgemizde sonra Türkiye'de satışını yapacağız"

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda tohumlar topladık. Atalık tohumlarımızdan karakılçık tohumu temin ettik. Tohumumuzu temin ederek 200 dönüm araziye dikilmesi için çiftçilerimize dağıttık. Gelecek yıl üreticilerimizden aldığımız tohumlar ile geri dönüşlerinde buğdaylar özellikle su değirmeninden geçirerek un yapıp ilçemizdeki restoranlarımızda yerli tohumu ekmekle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu buğdayın ununu üreteceğiz ve önce bölgemizde daha sonra da büyüyerek tüm Türkiye'de satışını yapacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun. Allah emeklerini boşa çıkarmasın. Çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Yerli tohum ile ilçe kendi ekmeğini üretecek
Yerli tohum ile ilçe kendi ekmeğini üretecek
Yerli tohum ile ilçe kendi ekmeğini üretecek

Denizli, Buğday, Çameli, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerli tohum ile ilçe kendi ekmeğini üretecek - Son Dakika Ekonomi


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