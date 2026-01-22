Yerlikaya ve Tashpulatov Görüştü - Son Dakika
Yerlikaya ve Tashpulatov Görüştü

22.01.2026 13:22
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Özbekistan İçişleri Bakanı ile güvenlik ve göç konularını konuştu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özbekistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Aziz Tashpulatov ve beraberindeki heyetle görüştü.

Yerlikaya sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin detayları şu ifadelerle aktardı:

"Özbekistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Aziz Tashpulatov ve heyetini Bakanlığımızda ağırladık.

Yaptığımız görüşmede terör ve organize suç örgütleriyle mücadele başta olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadele, kolluk birimlerimiz arasında tecrübe paylaşımı ve eğitim iş birliği, göç yönetimi ve düzensiz göçle mücadele konularını ele aldık.

Göç yönetiminde iş birliğimizi daha da güçlendirmek ve Elektronik Geri Kabul Vaka Yönetim Sistemini hayata geçirmek amacıyla 'Göç ve Gönüllü Geri Dönüş Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Nazik ziyaretleri için Sayın Bakan ve heyetine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

