Yeşil alana yapılacak kafe, engellileri ve vatandaşları karşı karşıya getirdiDüzenleme Ortaklık Payı'ndan terk yeşil alana engelliler için kafe... - Son Dakika
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Yeşil alana yapılacak kafe, engellileri ve vatandaşları karşı karşıya getirdiDüzenleme Ortaklık Payı'ndan terk yeşil alana engelliler için kafe...

25.06.2022 11:00

- Yeşil alana yapılacak kafe, engellileri ve vatandaşları karşı karşıya getirdi Düzenleme Ortaklık Payı'ndan terk yeşil alana engelliler için kafe yapılmaya başlandı Adana'da Seyhan Belediyesi'nin Düzenleme Ortaklık Payı'ndan terk olan yeşil alana engelliler için yapacağı kafe, engellileri...

- Yeşil alana yapılacak kafe, engellileri ve vatandaşları karşı karşıya getirdi

Düzenleme Ortaklık Payı'ndan terk yeşil alana engelliler için kafe yapılmaya başlandı

ADANA - Adana'da Seyhan Belediyesi'nin Düzenleme Ortaklık Payı'ndan terk olan yeşil alana engelliler için yapacağı kafe, engellileri ve vatandaşları karşı karşıya getirdi.

Seyhan Belediyesi, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı üzerinde bulunan lüks bir sitenin önündeki Düzenleme Ortaklık Payı'ndan terk olan yeşil alana engelliler için kafe yapmak için çalışmalara başladı. İş makineleri önce yeşil alandaki ağaçları kesti ardından da kafenin temeli atıldı. Site sakinleri ise evlerinin önündeki yeşil alanın park olmasını isteyerek önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne daha sonrada Seyhan Belediyesi'ne şikayette bulundu.

Başkan Akay geldi sorun çözülmesi

Bunun üzerine Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, geçtiğimiz günlerde kafe yapılacak alana gidip vatandaşlar ile görüştü, ancak iddiaya göre Başkan Akay, "Burası engellilerin çalışacağı bir kafe olacak" diyerek talepleri geri çevirdi.

Vatandaşlar ve engelliler karşı karşıya geldi

Dün ise Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik ve site sakinlerinden oluşan bir grup kafe yapılacak alanın önüne gidip ellerinde 'Belediye belediye DOP'tan terke göz dikme. Halkımızın parkını sosyal tesise çevirme' yazılı pankart açtı. Bu sırada yoldan geçen engelli sporcular ise muhtar Çelik ve vatandaşlara tepki gösterdi. Gruplar arasında sözlü tartışma yaşandı ve kısa süreli gerginlik oluştu.

Gazetecilere konuşan Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, "Burası yeşil alan gözüküyor ve kafe yapılacakmış. Burasının bizler park olmasını istiyoruz" dedi.

Engelli sporcular ise kafede kendilerinin çalışacağını öne sürerek, "Burada bizler çalışacağız. Burası engellilere yönelik bir kafe olacak. Buna karşı çıkmazsınız değil mi?" diyerek gruba tepki gösterdi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Seyhan Belediyesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşil alana yapılacak kafe, engellileri ve vatandaşları karşı karşıya getirdiDüzenleme Ortaklık Payı'ndan terk yeşil alana engelliler için kafe... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeşil alana yapılacak kafe, engellileri ve vatandaşları karşı karşıya getirdiDüzenleme Ortaklık Payı'ndan terk yeşil alana engelliler için kafe... - Son Dakika
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