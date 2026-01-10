Yeşil Beceriler İçin Eğitim Programı

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "e-NetCoM Doğanın Enerjileri" projesi kapsamında "Sürdürülebilirlik ve Yeşil Beceriler Akran Eğitimcisi Gelişim Programı" yapıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erciyes Üniversitesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) koordinasyonunda vakfın Genel Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan RTÜK İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Erhan Güven, küresel kriz haline gelen iklim değişikliğiyle yasal düzenlemeler ve teknolojik altyapının geliştirilmesiyle baş edilemeyeceğini, asıl dönüşümün toplumsal bilinç düzeyinin artırılması ve bireysel davranış kalıplarının geliştirilmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.

Gençleri sadece çevresel sorunları bilen bireyler olarak değil, çevreyi korurken insanı merkeze alan, kuantum liderliğiyle geleceği bugünden yönetebilen, çözüm üreten, inisiyatif alan ve akranlarına liderlik edebilen değişimin öncü neferleri olarak gördüklerini belirten Güven, "Dolayısıyla aslında bizler sizi dönüşümün parçası olarak değil, bizzat öncüleri olarak görüyoruz. Çevreyi korumak insanı korumaktır. Sürdürülebilirlik yalnızca doğayı korumak değildir. Sürdürülebilirlik insanı korumaktır çünkü çevreyle insan arasında kopmaz bir bağ vardır. Doğaya verilen her zarar da eninde sonunda insanın yaşam kalitesine, sağlığına ve geleceğine yansımaktadır." diye konuştu.

Programın yeşil beceriler kazandırırken, aynı zamanda etik sorumluluk, toplumsal duyarlılık ve ortak gelecek bilinci oluşturmayı hedeflediğini vurgulayan Güven, "Çevre sorunlarına ilişkin farkındalığın geniş kitlelere ulaştırılmasında medyanın gücünü hepimiz biliyoruz ve bir medya otoritesi olarak, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu farkındalığın artırılması ve toplumun geniş kitlelerine ulaştırılması konusunda elimizden gelen çabayı göstermeye çalışacağız." dedi.

Güven, proje kapsamında RTÜK olarak üzerlerine düşen en önemli görev ve sorumluluğun gençlerin çevresel değişime katkılarını ulusal ve uluslararası düzeyde medyada daha görünür hale getirmek olduğunu ifade etti.

Eğitim programına Türkiye'nin 30 büyükşehrinden katılım olduğunu, programda sürdürülebilirlik ve yeşil beceriler konusunda katılımcıların daha donanımlı hale geleceğini aktaran Güven, "Buradaki temel amacımız, aslında sadece bu bilgiyi sizlere aktarmak değil, sizlerden temel beklentimiz, buradan ayrıldığınızda aldığınız meşaleyi tutkuyla ve ışık saçarak kendi şehirlerinize taşımanızdır. Bu eğitimin ardından hepiniz bulunduğunuz illerde akranlarınızın da katılımıyla 'Dünyayı Biz Kurtarıyoruz' etkinliklerini organize edecek ve birer eğitmen olarak son derece önemli bir görev almış olacaksınız." diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Aydın da projenin faaliyetlerinin akran eğitimi üzerine kurulu olduğunu ve farklı illerde de yüz yüze eğitim programları düzenleyeceklerini söyledi.

Aydın, programları 10 gün içinde başlatmayı planladıklarını, etkinliklerin TÜGVA'nın temsilciliklerinde veya vakıf tarafından belirlenecek yerlerde yapılacağını dile getirdi.

Programda, "Kapsayıcı öğrenme ekosistemleri ve akran destekli eğitim", "Yeni medya ve dijital çevre aktivizmi", "Kısa filmlerle sürdürülebilirlik ve yeşil beceriler", "Çevre ve sürdürülebilirlik okuryazarlığı", "Dijital çevre kampanyaları: İyi uygulama örnekleri" ve "Çevre iletişimi ve medya" konuları ele alındı.