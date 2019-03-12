Son Dakika Haberleri: Yeşil Bir Başkent İnşa Etmek İstiyoruz"

Yeşil Bir Başkent İnşa Etmek İstiyoruz"

1 saat önce

Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Doğan, yaşam kalitesi yüksek, yeşil bir başkent inşa etmek istediklerini söyledi.

Yeşil Bir Başkent İnşa Etmek İstiyoruz
Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Doğan, yaşam kalitesi yüksek, yeşil bir başkent inşa etmek istediklerini söyledi.

Doğan, Türkiye Barolar Birliği Konukevi'nde düzenlenen "Ankara Vizyon Toplantısı"nda projelerini tanıttı.

Ankara için yapacağı projeleri 5 ana başlık altında topladığını belirten Mesut Doğan, bunların "planlı kentleşme", "modern ve ucuz ulaşım", "yerelden kalkınma", "insan dostu Ankara" ve "sağlıklı ve güvenli Ankara" olduğunu söyledi.

Doğan, çok merkezli Ankara şehir planını devreye sokacaklarını ifade ederek, "Tek merkezli şehir anlayışı trafiği yoğun bir hale getirdiği gibi, Çankaya ve bazı ilçeler dışındaki tüm ilçeleri yatakhane şehirlere çeviriyor. Yaşam kalitesi yüksek, yeşil bir başkent inşa etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Toplantıya, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve birçok partili katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:14 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Saadet Partisi, Ankara, Politika
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