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"Yeşil Gezegen" çevre ve afet farkındalık eğitimleri başladı - Son Dakika

"Yeşil Gezegen" çevre ve afet farkındalık eğitimleri başladı

11.01.2022 11:15
"Yeşil Gezegen" çevre ve afet farkındalık eğitimleri başladı

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle çocuklarda çevresel farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirilen "Yeşil Gezegen" projesinde eğitimler başladı.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle çocuklarda çevresel farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirilen "Yeşil Gezegen" projesinde eğitimler başladı. Proje kapsamında, başlangıçta Türkiye'nin farklı illerinde 7-14 yaş arası 1.000 çocuğa iklim değişikliği, elektronik atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında online eğitimler veriliyor.

11 Ocak 2022 – Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından çocuklarda çevre bilinci oluşturmak ve sürdürülebilirlik konusunda yetkin bireyler olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Yeşil Gezegen" projesinde eğitici eğitimlerinin tamamlanmasının ardından çocuklara yönelik farkındalık eğitimlerine başlandı. Proje kapsamında, başlangıçta Türkiye'nin farklı illerinde 7-14 yaş arası 1.000 çocuğa iklim değişikliği, elektronik atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında online eğitimler veriliyor. Eğitimlerin ardından proje katılımcıları arasında bir fikir maratonu da düzenlenecek.

Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, konuyla ilgili, "Bugün çevresel sorunlar tüm dünyanın ortak meselesi haline gelmiş durumda. Çevre sorunları hakkında çocuklarımıza küçük yaşta farkındalık kazandırmak büyük önem taşıyor. Çevreye duyarlı bireylerin yetişmesini sağlamak ve sürdürülebilirlik farkındalığına sahip nesiller yetiştirmek, ülkemiz açısından son derece kritik. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı'mızın iklim değişikliği, çevre bilinci ve sıfır atık konularını müfredata dahil etmesini sevinçle karşıladık. Biz de Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Yeşil Gezegen' projesiyle bu hedefe katkı vermekten memnuniyet duyuyoruz. Proje kapsamında eğitici eğitimlerimizi tamamladık. Çocuklarımıza yönelik farkındalık eğitimlerine başladık. Bir yandan da eğitimler için başvuru almaya devam ediyoruz. Projenin sonunda eğitim alan çocuklarımızdan çevre sorunlarıyla ilgili dijital çözümler üretmelerini bekleyeceğiz. Bu çocuklarımız, dünyamızı koruma bilinciyle yetişen bireyler olarak yakın çevrelerinde iklim elçileri olabilecek. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, daha yeşil, daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu:

"Antroposen çağında, çevre sorunlarını ve iklim değişikliğinin artan etkilerini her gün gözlemlemekteyiz. İçinde bulunduğumuz gezegenin bir yedeğinin olmadığının farkındayız. Biz insanların bu gezegende diğer tüm canlı ve cansız varlıklarla uyumlu biçimde yaşaması gerektiği bilincini yaygınlaştırmak bizler için fazlasıyla önemli. Her yaştan bireyin çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında bilinçlenmesi, gezegenimizin geleceği için hayati öneme sahip. Biz de Türkiye Vodafone Vakfı ile; çevre, sürdürülebilirlik ve afet bilinci konularında çocukların farkındalığını arttırmayı hedefleyerek Yeşil Gezegen projesini hayata geçirdik. Proje içerisinde gönüllü eğitmenler aracılığıyla çevrim içi eğitimler düzenleyerek çocukların çevrelerine daha duyarlı bireyler olmalarına katkı sağlıyoruz. Yine proje içerisinde gerçekleştireceğimiz Kidathon etkinliği ile çocukların bu alanlardaki çözüm önerilerini ortaya çıkaracak ve hayata geçirilmesi için gerekli destekleri sağlayacağız. Bu vesileyle proje süresince katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen gönüllülerimize de teşekkürlerimizi iletiyorum. Habitat Derneği olarak daha yeşil bir gezegen için üstümüze düşen tüm sorumluluğu yerine getireceğiz. "

ÇEVRE BİLİNCİ VE KODLAMA EĞİTİMLERİ BİR ARADA

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülmekte olan "Yarını Kodlayanlar" projesinin bir alt kolu olarak tasarlanan "Yeşil Gezegen" projesiyle, 7-14 yaş arası çocuklarda çevresel farkındalık yaratmak amacıyla senkron ve asenkron eğitimler düzenleniyor. Online eğitimlerde "Çevre Nedir?", "Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği", "Atıklar, Geri Dönüşüm ve Elektronik Atıklar", "Afet Eğitimi" gibi konular işleniyor. Bu konuların ardından çocuklara çevre bilinci eğitimi verilerek online eğitimler tamamlanıyor.  Online eğitimlerin ardından "Yarını Kodlayanlar" eğitimi devam ediyor. Bu eğitimle de çocukların öğrendikleri bilgileri pekiştirerek dünya sorunlarına çözüm üretmeleri hedefleniyor. Çocuklar, tüm eğitimleri bittikten sonra online platformda paylaşılacak ve sürdürülebilirlik ve afet konularında farkındalıklarının artmasını sağlayacak "Peki şimdi ne yapabilirim?" içeriklerini izleyebiliyor. Eğitimler hakkında detaylı bilgi için https://yesilgezegen.yarinikodlayanlar.com/ sitesi ziyaret edilebilir.

SON AŞAMA KİDATHON OLACAK

"Yeşil Gezegen" projesinin son aşaması ise "kidathon" adıyla düzenlenecek yarışma olacak. İklim değişikliği, elektronik atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında 2 kademeli olarak düzenlenecek yarışmada, daha önce farkındalık eğitimlerine katılan öğrencilerden dünya sorunlarıyla ilgili çözümler üretmeleri istenecek. Minimum 150 kişinin katılımının hedeflendiği yarışmada, jüri tarafından seçilecek ilk 3 ilkokul takımına ve ilk 3 ortaokul takımına ödül verilecek.


Yeşil Gezegen çevre ve afet farkındalık eğitimleri başladı
Yeşil Gezegen çevre ve afet farkındalık eğitimleri başladı
Yeşil Gezegen çevre ve afet farkındalık eğitimleri başladı
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Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği, Vodafone, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Yeşil Gezegen' çevre ve afet farkındalık eğitimleri başladı - Son Dakika


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