Yeşilay Başkanı Dinç: Umuda ve Heyecana İhtiyacımız Var

08.01.2026 16:25
Mehmet Dinç, çocukların beklentileri için toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Çocukların, gençlerin bizden yana bir beklentisi var. Biz hayata doğru bakamazsak, hayatla alakalı yaşama sevincine, umuda ve heyecana sahip olmazsak bizde olmayanı başkasına vermemiz mümkün değil." dedi.

Dinç, Odunpazarı ilçesindeki Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen Rehber Öğretmenler Zirvesi'ne katıldı.

Burada verdiği "Mesleğimizden Güç Alarak Psikolojik Dayanıklılığımızı Korumak" adlı seminerde konuşan Dinç, tüm bağımlılık türlerinin yer üstü kaynaklarını hızla tükettiğini söyledi.

Nitelikli insan gücünün önemine işaret eden Dinç, şöyle devam etti:

"Yer üstü kaynağı olmadıktan sonra her yer, yer altı kaynağı olsa ne olacak? Yer üstü kaynaklarımızı korumamız, yer altı kaynaklarımızı korumamızdan çok daha öncelikli olarak yapmamız gereken bir şey. Tabii bu noktada herkesin, toplumun her üyesinin yapabileceği şeyler var."

Dinç, bu tarz konularda bazı insanların daha dar bir etki alanına sahip olduğunu dile getirdi.

Psikolojik yardım alırken profesyonellerden yararlanılması gerektiğinin altını çizen Dinç, "Onlar kadar çocuklara tesir anlamında, hayatlarına dokunma anlamında, değiştirme, koruma ve kurtarma anlamında etkili olan çok az insan var. Öğretmenlerimiz var, psikolojik danışmanlarımız var." ifadesini kullandı.

Mehmet Dinç, Türkiye'de ve dünyada pek çok olumsuz olay yaşandığını aktardı.

Bu durumun insanların heyecanlarını ve motivasyonlarını kaybetmelerine neden olduğunu belirten Dinç, şunları kaydetti:

"Bir araya gelmemiz, buluşup konuşmamız heyecanımızı, enerjimizi artırsa, niyetimizi tazelememize sebep olsa, bence fazlasıyla yeterli olur. Çünkü bilgiye ulaşmak kolay. Her yerde bilgi var ama heyecan almak o kadar kolay değil. Enerji yükseltmek, o kadar kolay bir şey değil çünkü bizim güçlü olmamız lazım."

"Bizde olmayanı başkasına veremeyiz." diyen Dinç, "İnsanların bizden yana bir beklentisi var. Çocukların, gençlerin bizden yana bir beklentisi var. Biz hayata doğru bakamazsak, hayatla alakalı yaşama sevincine, umuda ve heyecana sahip olmazsak bizde olmayanı başkasına vermemiz mümkün değil." diye konuştu.

Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muammer Demirkan'ın da katılımcılara hitap ettiği organizasyona, Yeşilay Eskişehir Şubesi Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, diğer ilgililer ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

