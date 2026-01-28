Yeşilay\'dan Gençlik Kampı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen İnsan Hakları ve Hukuk Tematik Kış Kampı, Samsun'daki 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda gerçekleştirildi.

Yeşilay Samsun Şubesi tarafından Türkiye'nin farklı illerinden kampa katılan 120 gence yönelik farkındalık çalışmaları yapıldı.

Yeşilay'ın gelenekselleşmiş "Anı ajandası" etkinliği çerçevesinde, kampın ilk gününde Samsun Genç Yeşilay ekibi tarafından gençlerin yaşayacakları deneyimleri, gelecek beklentilerini, dilek ve temennilerini yazabilecekleri özel bir anı köşesi oluşturuldu.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş tarafından da kampta bağımlılıklarla mücadeleye yönelik bilgi verildi.

Eğitimin ardından Yeşilay Şube Gençlik Komisyonu gönüllülerinin katılımıyla kişisel ajanda sayfası oluşturma atölye çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma ile gençlerin bağımlılıklar konusunda bilinçlenmesi ve sağlıklı yaşam farkındalığının artırılması hedeflendi.