Yeşilay'dan Gençlik Kampı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeşilay'dan Gençlik Kampı

Yeşilay\'dan Gençlik Kampı
28.01.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen kamp ile gençlere bağımlılık ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazandırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen İnsan Hakları ve Hukuk Tematik Kış Kampı, Samsun'daki 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda gerçekleştirildi.

Yeşilay Samsun Şubesi tarafından Türkiye'nin farklı illerinden kampa katılan 120 gence yönelik farkındalık çalışmaları yapıldı.

Yeşilay'ın gelenekselleşmiş "Anı ajandası" etkinliği çerçevesinde, kampın ilk gününde Samsun Genç Yeşilay ekibi tarafından gençlerin yaşayacakları deneyimleri, gelecek beklentilerini, dilek ve temennilerini yazabilecekleri özel bir anı köşesi oluşturuldu.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş tarafından da kampta bağımlılıklarla mücadeleye yönelik bilgi verildi.

Eğitimin ardından Yeşilay Şube Gençlik Komisyonu gönüllülerinin katılımıyla kişisel ajanda sayfası oluşturma atölye çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma ile gençlerin bağımlılıklar konusunda bilinçlenmesi ve sağlıklı yaşam farkındalığının artırılması hedeflendi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Gençlik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay'dan Gençlik Kampı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:56
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:29:27. #7.11#
SON DAKİKA: Yeşilay'dan Gençlik Kampı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.