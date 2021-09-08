Yeşilay'ın yeni yönetimini kabul etti - Son Dakika

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çelik, yeni yönetimin hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA

Ziyarette; Yeşilay Derneği Kütahya Şubesi Onursal Başkanı Nuri Çetin , Yeşilay Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu ile Başkan Yardımcısı Ercan Şirin, yönetim kurulu üyesi Mehmet Bilgili , YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Rümeysa Güzel ile Yeşilay Kütahya personeli Nimet Demirci yer aldı.

Yeşilay Derneği Kütahya Şubesi'nin yeni yönetimi, Kütahya Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

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