Yeşilay YEDAM, 600 Bağımlıya Destek Verdi

07.02.2026 11:22
Van'daki YEDAM, 5 yılda 600 kişiye bağımlılıkla mücadele desteği sunarak fayda sağladı.

Van'da bağımlılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM), 5 yılda 600 kişiye bağımlılıkla mücadele desteği verildi, 8 bin 225 bireysel görüşme gerçekleştirildi.

Edremit ilçesinde 2020'de kurulan YEDAM, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibiyle insanlara bağımlılıkla mücadele konusunda destek vermeye devam ediyor.

Kurumda görevli uzmanlarca, tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılarına ücretsiz hizmet veriliyor, bağımlı bireyler, aileleri ve yakınlarına sunulan hizmetler de gizlilik esasları çerçevesinde yürütülüyor.

Kurulan atölyelerde de danışanlar, masa tenisi, resim, el sanatları ve boyama gibi etkinliklerle zamanlarını daha verimli değerlendiriyor.

"Aileleri de görüşmelere dahil ediyoruz"

Sosyal Hizmet Uzmanı Halis Keve, AA muhabirine, alkol, madde, kumar, teknoloji ve tütün bağımlılığı konusunda hizmet verdiklerini belirtti.

YEDAM'da bağımlılıklarla ilgili vatandaşları bilinçlendirdiklerini ifade eden Keve, şunları kaydetti:

"Son 5 yıldır tüm alanlarda çalışma yürütüyoruz. 600 bireye destek verdik. 8 bin 225 bireysel görüşme sağladık. 770'i aşkın saha çalışmamız oldu. Eğitim programlarımızın yanı sıra kurum ziyaretleri yapıyoruz. Bağımlılıklarla ilgili sahada insanlara eğitim veriyoruz ve YEDAM'ı anlatıyoruz. Ücretsiz ve gizlilik esasına göre hizmet veriyoruz. Buraya gelen bağımlılar kapsamlı bir çalışma programına dahil oluyorlar çünkü bir alışkanlığı değiştirmek zordur. Danışanlar, terapi seanslarının ardından sosyal hizmet görüşmelerine dahil oluyor."

Bağımlılık sorunu yaşayanların sosyal becerilerinin körelebildiğini anlatan Keve, "Hobi atölyesinde danışanlarımız sosyal anlamda uyum sağlıyor. Danışanların beceri geliştirmelerini ve her alanda iyileşmeyi sağlamalarını amaçlıyoruz. Danışanlar, el sanatları, resim ve spor atölyelerini ücretsiz bir şekilde kullanıp bağımlılıktan bu şekilde arınıyorlar. Öte yandan eğer bağımlı birey kendisi gelmiyorsa mutlaka aileleri bize gelsin çünkü aileleri de görüşmelere dahil ediyoruz. Aile üzerinden bağımlıyı merkezlere çekebiliyoruz ve tedavi bu şekilde başlatabiliyoruz." diye konuştu.

"Ücretsiz destek sağlıyoruz"

YEDAM'da görevli uzman psikolog Adem Yakupoğlu ise bağımlı birey ve ailelerine yönelik psikolojik ve sosyal destek sağladıklarını belirtti.

Her alanda bağımlılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Yakupoğlu, "Bağımlıların genel doğasına baktığımızda aile içi bağlarının kopması, boşanma vakalarında artış, aile içi geçimsizlik, şiddet ve intihar vakalarında ciddi bir artış olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bağımlılık sadece kullanan ya da oynayan kişiyi değil bütün aile üyelerini etkileyen bir hastalık olduğu için aile üyelerinde de birtakım ruhsal hastalıklar meydana geliyor. Ailelerde çok sık gördüğümüz depresyon, kaygı ve öfke gibi ruhsal sorunlar ortaya çıkıyor. Merkezimizde bunlara yönelik ücretsiz destek de sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Van, Son Dakika

