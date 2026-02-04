Yeşilay Zirve Kupası Rize'de - Son Dakika
Yeşilay Zirve Kupası Rize'de

04.02.2026 16:23
Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, 13-15 Şubat'ta Rize Güneysu'da yapılacak. Katılımcı kayıtları başladı.

Yeşilay Zirve Kupası Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, 13-15 Şubat tarihlerinde Rize'de yapılacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güneysu ilçesi Handüzü Yaylası'nda düzenlenecek organizasyon, 14, 16, 18, 20 yaş altı ile büyükler kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Başvurularının Dağcılık Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden kabul edileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeşilay iş birliğiyle sporun birleştirici gücünü ve sağlıklı yaşamı ön plana çıkarmayı hedefleyen organizasyonun hazırlıkları devam ediyor. Handüzü Yaylası'nın zorlu ve seyir zevki yüksek parkurlarında icra edilecek şampiyona, bölgenin kış sporları turizmine de önemli katkı sağlayacak. Sporcu ve kulüpleri yarın 16.00'ya kadar dijital kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihten sonra sistem üzerinden başvurusu yapılmayan sporcular yarışmaya kabul edilmeyecek."

Kaynak: AA

Etkinlik, Güneysu, Türkiye, Rize, Spor, Son Dakika

