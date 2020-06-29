Yeşilçam'da biz bir aileydik

Hülya Koçyiğit'in TRT 2'de yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programının bu haftaki konuğu ünlü yönetmen, yapımcı ve senarist Ümit Efekan oldu. Bir süredir dünyanın savaş verdiği pandemiyle ilgili bir film çekme düşüncesini taşıdığını belirten Efekan sebebini ise "Her ailede bu süreç nasıl karşılanıyor, o kadar önemli ki. Bilmediğimiz bir yerden geldi ve nasıl olduğunu anlamadan geldi" diyerek açıkladı.



Hülya Koçyiğit'in gençlere "Ben bütün gençlere buradan seslenmek istiyorum: Lütfen sevdiğiniz, gerçekten ilgi duyduğunuz işleri yapın. İşiniz ne olursa olsun ama o işte en iyisi olmak için çalışın. İnanıyorum ki işinizi böyle aşkla yaparsanız başarınız kat kat artacaktır. İşte karşınızda bir örneği" diyerek seslendiği programda ikili keyifli bir sohbete imza attı. Efekan, tanıdığı yönetmenler içinde en çok etkilendiği ismin Osman Seden olduğunu söyledi: "Sinemada nasıl film çekeceğimi, kamerayı nereye koyacağımı, nasıl bir resim alacağımın rol modeli oldu. Olağanüstüydü." Seti bir savaş ortamına benzeten usta yönetmen, "Gerçekten sette bir savaşın içine girmek lazım. Silahlanacaksın senaryo ve oyuncu olarak. Çok insan idare edeceksin ve o insanlara karşı sabrın olacak. Biz yönetmenlerimizden insanları nasıl idare ve ikna ettiklerini öğreniyorduk. Yeşilçam'da ise biz bir aileydik" dedi.