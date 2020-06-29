Yeşilçam'da biz bir aileydik - Son Dakika

Yeşilçam'da biz bir aileydik

Hülya Koçyiğit'in TRT 2'de yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programının bu haftaki konuğu ünlü yönetmen, yapımcı ve senarist Ümit Efekan oldu.

Hülya Koçyiğit'in TRT 2'de yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programının bu haftaki konuğu ünlü yönetmen, yapımcı ve senarist Ümit Efekan oldu. Bir süredir dünyanın savaş verdiği pandemiyle ilgili bir film çekme düşüncesini taşıdığını belirten Efekan sebebini ise "Her ailede bu süreç nasıl karşılanıyor, o kadar önemli ki. Bilmediğimiz bir yerden geldi ve nasıl olduğunu anlamadan geldi" diyerek açıkladı.


Hülya Koçyiğit'in gençlere "Ben bütün gençlere buradan seslenmek istiyorum: Lütfen sevdiğiniz, gerçekten ilgi duyduğunuz işleri yapın. İşiniz ne olursa olsun ama o işte en iyisi olmak için çalışın. İnanıyorum ki işinizi böyle aşkla yaparsanız başarınız kat kat artacaktır. İşte karşınızda bir örneği" diyerek seslendiği programda ikili keyifli bir sohbete imza attı. Efekan, tanıdığı yönetmenler içinde en çok etkilendiği ismin Osman Seden olduğunu söyledi: "Sinemada nasıl film çekeceğimi, kamerayı nereye koyacağımı, nasıl bir resim alacağımın rol modeli oldu. Olağanüstüydü." Seti bir savaş ortamına benzeten usta yönetmen, "Gerçekten sette bir savaşın içine girmek lazım. Silahlanacaksın senaryo ve oyuncu olarak. Çok insan idare edeceksin ve o insanlara karşı sabrın olacak. Biz yönetmenlerimizden insanları nasıl idare ve ikna ettiklerini öğreniyorduk. Yeşilçam'da ise biz bir aileydik" dedi.

Hülya Koçyiğit, Yönetmen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:00 

Son Dakika Magazin Yeşilçam'da biz bir aileydik - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 16:01 Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı 15:47 Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı 15:06 Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 13:39 Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz 12:24 Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla 12:07 Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu 11:47 Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez 11:08 Bangladeş'te korkunç feribot kazası: 30 ölü 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
16:08
Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı
16:01
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
15:59
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
15:47
Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı
15:46
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
15:35
Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı
15:34
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı
15:21
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
15:16
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
15:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 16:30:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilçam'da biz bir aileydik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]