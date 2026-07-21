Yeşilçam efsanesi Bilge Zobu yıllar sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilçam efsanesi Bilge Zobu yıllar sonra ilk kez görüntülendi

21.07.2026 07:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Kapıcılar Kralı" filmindeki Zafer Bey karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bilge Zobu, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi. 1932 doğumlu sanatçının son hali sevenlerini duygulandırırken, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Türk sinemasının usta oyuncularından Bilge Zobu, uzun süre sonra ilk kez görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan videoda, objektif karşısına geçen Zobu'nun neşeli hali dikkat çekti. Videoda, oyuncunun Yeşilçam döneminden yer aldığı film sahnelerine de yer verildi.

"KAPICILAR KRALI"NIN ZAFER BEY'İ OLARAK HAFIZALARA KAZINDI

1932 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Nuri Bilge Zobu, tiyatroya 1956 yılında Cep Tiyatrosu'nda sahnelenen "Bir Evlenme" oyunuyla adım attı. Adana Şehir Tiyatrosu'ndaki çalışmalarının ardından 1958 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna katılan sanatçı, uzun yıllar sahnede ve beyaz perdede izleyiciyle buluştu.

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı birçok yapımda rol alan Zobu, özellikle "Kapıcılar Kralı" filmindeki Zafer Bey karakteriyle hafızalara kazındı. Ayrıca Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Baba Bizi Eversene, Ah Güzel İstanbul, Milyarder, Namuslu, Çıplak Vatandaş ve Zübük gibi Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde de rol aldı.

TİYATRO SAHNELERİNİN DE VAZGEÇİLMEZ İSMİYDİ

Bilge Zobu, sinemanın yanı sıra tiyatro kariyeriyle de adından söz ettirdi. İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan 2006 yılında emekli olmasına rağmen konuk oyuncu olarak sahne almaya devam eden sanatçı, uzun yıllar "Lüküs Hayat" müzikalinin değişmeyen oyuncuları arasında yer aldı. Seslendirme çalışmalarıyla da sanat hayatına katkı sundu.

YEŞİLÇAM SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI

Yıllar sonra paylaşılan görüntülerde Bilge Zobu'nun sağlık durumunun iyi olduğu görülürken, usta sanatçının son hali Yeşilçam hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

Kemal Sunal, Bilge Zobu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Bilge Zobu Yeşilçam efsanesi Bilge Zobu yıllar sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’nin Gornik Zabrze’yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
Oğuzhan Uğur aylık gelirini açıkladı Oğuzhan Uğur aylık gelirini açıkladı
İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız
Polymarket Türkiye’de erişime engellendi Polymarket Türkiye'de erişime engellendi
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos’a pahalıya patladı Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu
İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti
Fatih’te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2’si polis 3 yaralı Fatih'te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

07:46
Üsküdar’da dehşet Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı
Üsküdar'da dehşet! Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı
07:29
CHP’li başkan için AK Parti iddiası: İstifa edeceğim, Cumhurbaşkanına ilettik
CHP'li başkan için AK Parti iddiası: İstifa edeceğim, Cumhurbaşkanına ilettik
07:16
Fenerbahçeli İsmail’e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum
Fenerbahçeli İsmail'e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum
06:46
YKS’nin şampiyonları belli oldu İşte Türkiye birincileri
YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri
06:38
Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim
Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim
06:04
YKS sonuçları açıklandı İptal edilen soru sayısı 2’ye yükseldi
YKS sonuçları açıklandı! İptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi
02:53
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
02:46
İngiltere’nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump’la görüştü Telefonda İran sözü
İngiltere'nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump'la görüştü! Telefonda İran sözü
01:56
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı
23:34
Haluk Levent’ten veda açıklaması Bu kez itiraf geldi
Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 08:03:15. #.0.3#
SON DAKİKA: Yeşilçam efsanesi Bilge Zobu yıllar sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.