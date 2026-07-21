Yeşilçam efsanesi Bilge Zobu yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Türk sinemasının usta oyuncularından Bilge Zobu, uzun süre sonra ilk kez görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan videoda, objektif karşısına geçen Zobu'nun neşeli hali dikkat çekti. Videoda, oyuncunun Yeşilçam döneminden yer aldığı film sahnelerine de yer verildi.

"KAPICILAR KRALI"NIN ZAFER BEY'İ OLARAK HAFIZALARA KAZINDI

1932 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Nuri Bilge Zobu, tiyatroya 1956 yılında Cep Tiyatrosu'nda sahnelenen "Bir Evlenme" oyunuyla adım attı. Adana Şehir Tiyatrosu'ndaki çalışmalarının ardından 1958 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna katılan sanatçı, uzun yıllar sahnede ve beyaz perdede izleyiciyle buluştu.

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı birçok yapımda rol alan Zobu, özellikle "Kapıcılar Kralı" filmindeki Zafer Bey karakteriyle hafızalara kazındı. Ayrıca Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Baba Bizi Eversene, Ah Güzel İstanbul, Milyarder, Namuslu, Çıplak Vatandaş ve Zübük gibi Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde de rol aldı.

TİYATRO SAHNELERİNİN DE VAZGEÇİLMEZ İSMİYDİ

Bilge Zobu, sinemanın yanı sıra tiyatro kariyeriyle de adından söz ettirdi. İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan 2006 yılında emekli olmasına rağmen konuk oyuncu olarak sahne almaya devam eden sanatçı, uzun yıllar "Lüküs Hayat" müzikalinin değişmeyen oyuncuları arasında yer aldı. Seslendirme çalışmalarıyla da sanat hayatına katkı sundu.

YEŞİLÇAM SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI

Yıllar sonra paylaşılan görüntülerde Bilge Zobu'nun sağlık durumunun iyi olduğu görülürken, usta sanatçının son hali Yeşilçam hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.