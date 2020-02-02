Yeşilcam'ın Ömercik'i son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilcam'ın Ömercik'i son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Yeşilcam'ın Ömercik'i son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilcam'ın Ömercik'i son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez, 61 yaşında hayatını kaybetti. Dönmez'i son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.


Geçtiğimiz gün KOAH hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Ömer Dönmez'in cenaze namazı Üsküdar'da bulunan Selimiye Camii'nde kılındı. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazına Dönmez'in ailesi, Yeşilçam oyuncularından Ediz Hun, Zeynep Değirmencioğlu, İzzet Günay ve çok sayıda seveni katıldı.


Tabutu başına Ömercik'in oynadığı filmlerin yer aldığı kitap konuldu. Kitabı eline alan Ediz Hun, tek tek sayfalara bakarak Ömer Dönmez ile oynadığı filmlere baktı. Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol arkadaşı 'Ayşecik' olarak bilinen Zeynep Değirmencioğlu ise tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.


Cenaze töreninde konuşan Ediz Hun, "Hepimizin başı sağ sağ olsun. Üzüntülüyüz. O zamanlar çektiğimiz filmlerde pırıl pırıl bir çocuktu. Oğlumu ya da ben onun babasını canlandırmaktaydım. Çok inişli çıkışlı bir yaşam sürdü. Çok genç yaş diyebileceğimiz bir zaman diliminde yanımızdan ayrıldı" dedi.


Gözü yaşlı yeğeni Burcu Şan ise, " Türkiye'nin başı sağ olsun. Dayım iyi bir insandı. Saygılıydı. Ani oldu bizim için de. Ecel takdiri ilahi. Çocukluğum elinde geçti. O benim dayım ama ağabeyimden öteydi" şeklinde konuştu.


Cenaze namazının ardından Ömer Dönmez'in naaşı Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Ömer Dönmez, Ediz Hun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeşilçam'ın acı kaybı! Ömercik, hayatını kaybetti
Çin, Corona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı Son dakika: Tayland'da yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme kaydedildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 21:53:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilcam'ın Ömercik'i son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]