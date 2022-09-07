Ediz Hun ve Biket İlhan, Darülaceze Geleneksel Sinema Günleri'ne katıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ediz Hun ve yönetmen Biket İlhan, Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen "Darülaceze Geleneksel Sinema Günleri"ne konuk oldu.

Etkinlikte konuşan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, kuruma yaklaşık 40, 50 yıldır hizmet eden gönüllülerin bulunduğunu ve onların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da bizzat ödüllendirildiğini söyledi.

Geçmişe göre hem Darülaceze'de hem de toplumun farklı yerlerinde hizmet edilen kurumların son dönemde geliştiğine işaret eden Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Darülaceze projelerine değindi.

Ünlü oyuncu Ediz Hun ise Darülaceze sakinleriyle selamlaşmanın ardından, duygulandığını dile getirerek, "Buraya ne zaman bir davet sebebiyle ya da gönülden bazı dostlarımla gelsem çok duygulanıyorum. Sizleri çok seviyorum. Çok güzel insanlarsınız. Bunu bütün kalbimle söylüyorum." dedi.

Sevginin çok önemli bir kavram olduğunun altını çizen Hun, "Sevgiyle biz birbirimizi kucaklarsak, o zaman çok daha bahtiyar, mutlu bir yaşam olur. Yer, mekan değil, kalpler önemli. Kalplerin birleşmesi, bir bütün olması önemli." ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı, ne zaman isterlerse her vakit Darülaceze'ye gelebileceğini söyleyerek, "Sanatçı halka mal olmuş insandır. Herkes yoğun, herkes çalışıyor. Fakat insan böyle güzelliklere de zaman ayırır. Onun için bu gece de benim için müstesna bir gece. Sizlerle birlikte olduk." diye konuştu.

Yönetmen Biket İlhan ise Darülaceze'de 2 belgesel çektiğini anımsatarak, "Bu kurum gerçekten çok değerli. İçine girince daha da iyi anlıyorsunuz. O kadar huzurlu, o kadar rahat çalıştık ki, Hamza Bey sayesinde, eksik olmasın. Burası için en rahat çalıştığım mekan diyebilirim. Çünkü ben de 40 küsur yıldır, Türkiye'nin birçok yerinde, birçok mekanda çalıştım ama buradaki huzuru hiçbir yerde göremedim. Onun için çok teşekkür ediyorum, bana mekanımızı açtığınız için. Ayrıca buranın sakinlerine de çok teşekkür ediyorum. Biliniz ki, bu yaşadığınız dönem hayatınızın en güzel dönemi." dedi.

Konuşmaların ardından konuklara hediyeler takdim edildi. Daha sonra yönetmenliğini Osman Fahir Seden'in üstlendiği, senaryosunu Ahmet Üstel'in yazdığı ve başrollerinde Ediz Hun ile Gülşen Bubikoğlu'nun yer aldığı "Yüz Lira ile Evlenilmez" filmi gösterildi.