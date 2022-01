'YEŞİLÇAM PLATOSU' CANKURTARAN BÖLGESİ TÜRK FİLM TARİHİNE IŞIK TUTUYOR - Son Dakika

Kapı ve pencereleri dahil olmak üzere en ufak detayı değiştirilmeden korunan bazı Yeşilçam evlerinin günümüzdeki hallerini sosyal medya hesabından paylaşan Kürşat Çetin, İstanbul Cankurtaran bölgesinde Yeşilçam tarihine ışık tutuyor. Bölge; 100 Numaralı Adam, Ah Müjgan Ah, Şaka Yapma, Yumurcak ve daha birçok filme 1960'lardan 1980'lere kadar ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor. Çetin, bölgeyi 'Yeşilçam Platosu' olarak tanımlıyor ve bölgenin tarihi dokusunu koruduğunu belirtiyor. Bir zamanlar Yeşilçam filmlerinin çekildiği evlerin birçoğu hala eski halini korurken bazılarının ise zamana yenik düştüğü görülüyor. Özellikle İstanbul'da Fatih İlçesine bağlı Cankurtaran bölgesi 1970'ten 1980'lere kadar birçok Yeşilçam filmine ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor. Bölgede Yeşilçam'a ev sahipliği yapan bazı mekanların orijinal halini koruduğu görülürken bazı yapıların ise yıllara yenik düştüğü görülüyor. Yeşilçam'a olan büyük ilgisinden dolayı filmlerin çekildiği mekanları araştırıp, eski ve yeni hallerini sosyal medya hesabından paylaşan ve filmlerin sahnelerini günümüze uyarlayan 41 yaşındaki Kürşat Çetin, Yeşilçam kültürünün korunmasını amaçlıyor. ZAMANA YENİK DÜŞEN EROL TAŞ'IN KAHVEHANESİ 1978 yapımlı başrolünde Kemal Sunal ile Oya Aydoğan'ın olduğu 100 Numaralı Adam, 1970 yapımlı başrolünde Sadri Alışık'ın olduğu Ah Müjgan Ah, 1981 yapımlı başrolünde Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın bulunduğu Şaka Yapma, 1969 yapımlı başrolünde Filiz Akın, Kartal Tibet ve İlker İnanoğlu'nun bulunduğu Yumurcak filmleri gibi daha birçok Yeşilçam filmi Cankurtaran bölgesinde çekildi. Bu filmlerin çekildiği evlerin hala aynı eski yapılarını koruyarak restore edildiği görülmektedir. Yeşilçam'ın en iyi 'kötü' adamlarından Erol Taş'ın kahvehanesi de bu bölgede bulunmaktadır. Burası Erol Taş'ın filmlerinin çekildiği ve aynı zamanda hayatını devam ettirdiği kahvehane olarak biliniyor. Erol Taş'ın kahvehaneyi aynı zamanda ofis olarak kullanıp film sözleşmelerini de yine burada yaptığı biliniyor. Ancak diğer bazı Yeşilçam mekanları gibi bu kahvehanenin de zamana yenik düştüğü görülüyor. 1960'TAN 1980'E KADAR PİLOT BÖLGE OLDU Yeşilçam'a geçmişten bu yana tutkulu olduğunu söyleyen Kürşat Çetin, mekan araştırmalarına 'Bizimkiler' dizisinin çekildiği evi gördüğü zaman karar verdiğini ifade etti. O anda dizideki bütün anıların gözünde tek tek canlandığını söyleyen Çetin, ne nerede çekildi tek tek gezerek keşfetmeye ve sosyal medya üzerinden takipçilerine yaymaya başladı. Cankurtaran bölgesinin tarihi yarımadanın en güzel yerlerinden biri olduğuna değinen Çetin şunları söyledi:

'Burası aslında bir 'Yeşilçam Platosu'dur. Çünkü açık havada çekilen pek çok filmde burası kullanıldı. Bu bölgede muhakkak her filmden bir kare görülmektedir. Buranın her yerinde bir anı var. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Adile Naşit, Sadri Alışık, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Oya Aydoğan, Filiz Akın, Müslüm Gürses, Mehmet Ali Erbil gibi birçok ismin filmi buralarda geçti. Burası 1960'tan 1980'e kadar kullanılmış pilot bölgedir.' ASLINA UYGUN HALDE İNŞA ETMİŞLER En son 3 yıl önce Cankurtaran bölgesini ziyaret ettiğini söyleyen Kürşat Çetin, 'Bugünkü ziyaretimde de buraların aynı olduğunu gördüm. Burası tarihi kimliğini korumaya devam ediyor. Evlerin yapıları bozulmamış. Hatta yeni restorasyon çalışmaları da yapılıyor şu an. Bu çok hoşuma gitti. Çünkü evler çok kötü durumdaydı. Bunları yıkıp yenilerini yapmaktansa evleri birebir aslına uygun inşa etmişler. Buraların yıkılıp yok edilmesindense bu şekilde düzeltilip devam ettirilmesi kültürümüz için çok önemli? diye konuştu.

'BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSUNUN TEMSİLCİSİYDİ? Yeşilçam'da kendini en çok etkileyen şeyin birlik ve beraberlik duygusu olduğunu ifade eden Kürşat Çetin, 'Yeşilçam kültürü bu duyguyu bize fazlasıyla aşılıyor. Dostluk, arkadaşlık, aile ve arkadaş sevgisi o zamanlarda çok güzel yansıtılırdı. Bugünlerde ise o mahalle kültüründen eser kalmadı. Artık her yer apartmanlaştı. Mahalleli birbirinin yardımına koşmayı, sıkıntı olduğu zaman hep birlikte halletmeyi, beraber iş yapmayı unuttu. Bu yüzden Yeşilçam kültürü insanlara aşılanarak bunun farkına varılmalı' dedi. YEŞİLÇAM HARİTASI PROJESİ İstanbul'u ziyaret eden kişilerin bu evleri rahatça bulup görebilmesi için bir projesi olduğunu da ifade eden Kürşat Çetin, böylece Yeşilçam kültürünün unutulmayacağını, insanların zamanda yolculuk yapabileceğini söyledi. Projesinin bir Yeşilçam haritası oluşturmak olduğunu belirten Çetin, 'Filmlerin çekildiği ev ve yerlerin önüne hangi filmin çekildiğine dair film sahnesinin de göründüğü tabelalar koymak istiyorum. Yapılan küçük mahalle haritası ile de kişiler hangi filmin nerede çekildiğini rahatlıkla bulabilir' diye konuştu.