Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti

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Yeşilçam\'ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti
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Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden, “Altın Çocuk” lakabıyla hafızalara kazınan Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Mart ayında ailesiyle birlikte 90'ıncı yaşını kutlayan usta sanatçının cenaze töreninin çarşamba günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Göksel Arsoy'dan acı haber geldi. 1950'li yıllardan itibaren Türk sinemasının önemli yapımlarında rol alan ve bir dönemin unutulmaz jönleri arasına adını yazdıran Arsoy, 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti

"ALTIN ÇOCUK" OLARAK HAFIZALARA KAZINDI

Yakışıklılığı ve canlandırdığı jön karakterlerle Yeşilçam'ın öne çıkan yıldızlarından biri olan Göksel Arsoy, sinemaseverlerin hafızasında "Altın Çocuk" lakabıyla yer edindi.

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti

Uzun yıllar kamera karşısına geçen Arsoy, oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık çalışmalarıyla da Türk sinemasına katkıda bulundu.

MART AYINDA 90'INCI YAŞINI KUTLAMIŞTI

Usta sanatçı, geçtiğimiz mart ayında ailesiyle birlikte 90'ıncı yaşını kutlamıştı. Arsoy'un ölüm haberi sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu.

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti

CENAZESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ

90 yaşında hayatını kaybeden Göksel Arsoy'un cenaze töreninin çarşamba günü gerçekleştirileceği belirtildi. Cenaze törenine ilişkin diğer ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti
GÖKSEL ARSOY - BELGİN DORUK

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

15 Mart 1936 Kayseri doğumludur.  Göksel Arsoy'un annesi, Girit Hanya eşrafından Girit Mutasarrıfı Mollazade Ali Talat Bey'in torunu ve Hırkazade Ahmet'in kızıdır. Babası pilot Remzi Arsoy'dur. Amcası ise Klasik Türk müziğinin önemli bestekârı, söz yazarı ve yorumcusu olan Yesari Asım Arsoy'dur.

Arsoy, İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesinde okurken, yakınlardaki Yeşilköy Havalimanı'nda çalışmaya başladı. Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de Kelepçe ve 1959'da Samanyolu gibi filmlerde rol aldı. Samanyolu adlı filmiyle Ün yaptı (1959). Bu filmlerin çoğunda aktris Belgin Doruk ile oynadı.

Göksel Arsoy, "Altın Çocuk" takma adıyla bilinmektedir. Bu adı kendisine Halit Refiğ verdi. Özellikle 1960'lı yılların ilk yarısında birçok filmde rol almıştır. Bulunmaz Uşak ve Taş Bebek en sükse yapan filmlerindendir. 1999'da 36. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görülmüştür. Ayrıca kendi adına bir film şirketi kurarak prodüktörlük yaptı.

Arsoy, Sinema Oyuncuları Derneği (SODER), İstanbul Tenis Kulübü (İTK) ve 2002 ile 2008 yılları arasında Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu başkanlığını yürüttü. 2017 yılında Altın Çocuk adlı otobiyografisini yayımladı.

1961 yılında evlendiği Soley Arsoy ile olan evliliğinden Gökhan ve Aşkım adında iki çocuğu vardır. Oğlu Gökhan Arsoy da oyunculuk yapmaktadır. 2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Göksel ArsoyMagazinÇocukSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
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